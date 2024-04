Marburger Polizeioldtimer-Museum öffnet wieder

Das Polizeioldtimer-Museum in Marburg startet in die neue Saison. Zum Auftakt am kommenden Sonntag gebe es einige Highlights, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mit.

So gehöre ein Mercedes-Benz-Sprinter aus dem Jahr 2004 zu den Neuzugängen im Museum. Das Polizeiauto aus dem Fuhrpark des Polizeipräsidiums Essen habe als Gefangenentransporter gedient und sei mit drei Zellen ausgerüstet. Rund 110 historische Polizeifahrzeuge werden in den drei Hallen und auf einer Freifläche ausgestellt. Viele Fahrzeuge hätten bereits Einsätze in Kino- und Fernsehfilmen hinter sich, etwa ein VW Bulli vom Typ T1.

Außerdem werden am 14. April in der Zeit von 11 bis 17 Uhr einige historische, teilweise einmalige Rennräder sowie historische Feuerwehrfahrzeuge aus Marburg zu sehen sein. Die weiteren Öffnungstermine in diesem Jahr sind am 19. Mai, 16. Juni, 25. August mit Sommerfest, 15. September und 20. Oktober. Der Eintritt ist frei.