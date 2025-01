Theater-Klassiker mit Punkrock, neuinterpretierte Märchen und klassische Opern: Auf Hessens Festspiel-Bühnen erwartet das Publikum einige Highlights. Ein Vorgeschmack auf die Festspiel-Saison 2025.

Die Stiftsruine mit geöffnetem Zeltdach in einer lauen Sommernacht. Bei den Festspielen im Sommer 2025 bekommen die Zuschauer "Sommernachtsträume" in Anlehnung an Shakespeare zu sehen.

Die Stiftsruine mit geöffnetem Zeltdach in einer lauen Sommernacht. Bei den Festspielen im Sommer 2025 bekommen die Zuschauer "Sommernachtsträume" in Anlehnung an Shakespeare zu sehen. Bild © FBH/S. Sennewald

An einem lauen Sommerabend mit Blick auf eine Bühne in traumhafter Kulisse Shakespeare, Grimm'sche Märchen oder Theater-Klassiker nach Oscar Wilde genießen: Das geht bei Hessens Festspielen. Nicht nur das Programm, sondern auch die Kulissen selbst sind sehenswert. Die meisten Ticket-Vorverkäufe laufen bereits.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Brüder Grimm Festspiele Hanau

Im Amphitheater im Schlosspark präsentieren die Brüder Grimm Festspiele in Hanau in dieser Spielzeit insgesamt fünf Stücke, darunter auch wieder ausgewählte Grimm'sche Märchen. Auf dem Spielplan der 41. Festspiele stehen 2025 die Märchenadaptionen "Die Bremer Stadtmusikanten", "Hänsel und Gretel" und "Rapunzel".

Als Theaterklassiker wird Oscar Wildes "Bunbury - Ernst sein ist alles" wiederaufgenommen – aufgrund des großen Erfolgs im vergangenen Jahr. Als fünftes Stück wird Wolfgang Herrndorfs "Tschick" inszeniert. Ziel der Festspiele sei es, den "zeitlosen Zauber" der Grimm’schen Märchen auf die Bühne zu bringen, sagt Jeroen Coppens, Dramaturg und Sprecher der Brüder Grimm Festspiele in Hanau.

Die Neuinterpretationen seien "direkt neben dem Mainufer im überdachten Amphitheater ein wunderschönes Open-Air-Theater-Erlebnis", betont er. Bei den über 1.200 Sitzplätzen besteht also trotz Freiluft-Ambiente kein Regenrisiko.

Szene aus "Die Gänsemagd" bei den Brüder-Grimm-Festspielen 2024 in Hanau. Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Brüder Grimm Festspiele Hanau Ort: Amphitheater Schloss Philippsruhe in Hanau

Termine: 9. Mai bis 27. Juli 2025

Preise: verschiedene Preiskategorien zwischen 19 und 43 Euro

Weitere Infos & Tickets: Webseite des Veranstalters Ende der weiteren Informationen

Bad Hersfelder Festspiele

Zwischen den hohen Mauern der historischen Bad Hersfelder Stiftsruine finden von Juni bis August die Bad Hersfelder Festspiele statt – zum letzten Mal unter der Leitung des Intendanten Jörn Hinkel. Das Programm der 74. Bad Hersfelder Festspiele soll ein Zusammenspiel der Genres Theater, Musiktheater und Tanz auf die Bühne bringen. Aufgeführt werden "Sommernachtsträume" nach William Shakespeare, erstmals gemeinsam mit dem Festspiel-Orchester.

Es sei ein Stück über Liebe, Theater, Musik und ein Stück über die Stücke von William Shakespeare. "Es geistern auch Figuren aus anderen Shakespeare-Stücken durch den Sommernachtswald: Wir begegnen Romeo und Julia, Malvolio und Viola und anderen ganz zauberhaften, wundervollen Gestalten, die wir aus seinem unerschöpflichen Universum kennen", sagt Intendant Jörn Hinkel.

Ein weiteres Highlight sei die Interpretation von Friedrich Schillers "Die Räuber" – mit Songs der "Toten Hosen". Für Hinkel "ein Stück wie ein Orkan, das die Leute begeistert, mitreißt und empört". Das Werk des Sturm und Drangs lasse sich hervorragend mit dem Punkrock der "Toten Hosen" verbinden.

Die Stiftsruine mit geöffnetem Zeltdach in einer lauen Sommernacht. Bild © FBH/S. Sennewald

Weitere Informationen Bad Hersfelder Festspiele Ort: Stiftsruine in Bad Hersfeld

Termine: 20. Juni bis 18. August 2025

Preise: verschiedene Preiskategorien zwischen 15 und 90 Euro

Weitere Infos & Ticktes: Webseite des Veranstalters Ende der weiteren Informationen

Internationale Maifestspiele Wiesbaden

Festspiele mit langer Tradition gibt es in Wiesbaden: Hier finden bereits seit 1896 jährlich die Internationalen Maifestspiele am Hessischen Staatstheater statt. Eröffnet werden die Internationalen Maifestspiele in Wiesbaden mit der Oper "Die Perlenfischer" von Georges Bizet. Außerdem wird die Produktion "Futur4 – Dauerthema Leben" der Künstlergruppe "Rimini Protokoll" uraufgeführt.

Für Intendantin Dorothea Hartmann ist eine Besonderheit der internationale Flair der Festspiele: "Der Mai wird durchsetzt sein mit Menschen, die aus Europa und der Welt zu uns kommen und uns hier ihre Kunst zeigen."

Ein weiteres Highlight sei die erstmalige Außenbespielung rund um das Hessische Staatstheater. Geplant sind "schöne Projekte, die niedrigschwellig und zugänglich für alle sind und nichts kosten", sagt Intendantin Dorothea Hartmann. Das Programm werde der Öffentlichkeit demnächst vorgestellt.

Seit über 130 Jahren werden die Internationalen Maifestspiele am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden gefeiert. Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Internationale Maifestspiele Wiesbaden Ort: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Termine: 1. Bis 31. Mai 2025

Preise: verschiedene Preiskategorien bis über 100 Euro

Weitere Infos: Webseite des Veranstalters Ende der weiteren Informationen

Burgfestspiele in Bad Vilbel

Jeden Sommer wird die Wasserburg im Kurpark in Bad Vilbel (Wetterau) zum Theater-Hotspot. Die Burgfestspiele sind mit über 100.000 Zuschauenden die besucherstärksten Festspiele Hessens. Die Kurstadt richtet außerdem den Hessentag 2025 aus – auf den Burgfestspielen werden daher auch einige Gastspiele präsentiert.

Auf dem Spielplan der Burgfestspiele stehen zum Beispiel die Kriminalkomödie "Arsen und Spitzenhäubchen", die Komödie "Hallo, Dolly!" oder das Musical "West Side Story". Für Kinder wird das Schauspiel "Der Räuber Hotzenplotz" oder das Musical "Peter Pan" aufgeführt.

Neben der Bühne in der Wasserburg dient auch der Theaterkeller als Spielstätte: Hier erwarten das Publikum Stücke wie "Das Kind in mir will achtsam morden" oder "Shakespeares sämtliche Werke - leicht gekürzt".

Die Burgfestspiele in Bad Vilbel heißen über 100.000 Zuschauende willkommen. Bild © Eugen Sommer

Weitere Informationen Burgfestspiele Bad Vilbel Ort: Freilichtbühne in der Wasserburg im Kurpark von Bad Vilbel

Termine: 16. April bis 7. September 2025

Preise: verschiedene Preiskategorien ab 10 Euro

Weitere Infos: Webseite des Veranstalters Ende der weiteren Informationen

Brüder Grimm Festival Kassel

Kassel ist Grimm-Stadt, immerhin lebten und arbeiteten die Brüder Grimm rund 30 Jahre in Nordhessens größter Stadt. Das Brüder Grimm Festival zeigt jedes Jahr ein Märchen der Grimm-Brüder, und das in passend märchenhafter Kulisse: Das Open-Air-Märchen-Musical wird auf einer auf dem Wasser schwimmenden Seebühne im Park Schönfeld aufgeführt.

Ausgerichtet wird das Festival vom Verein Brüder Grimm Festival. Vorsitzender des Vereins, Peter Zypries, schätzt besonders die Atmosphäre des Festivals: "Man ist im Park Schönfeld gleich im Märchenwald – mit dem Teich, mit der Tribüne, dem Bühnenbild, alles ist märchenhaft."

Inszeniert wird jedes Jahr ein Märchen als Open-Air-Musical mit Live-Musik. Allerdings werde die Grimm'sche Erzählung nicht in seiner Originalversion aufgeführt, sagt Peter Zypries. In der Vorstellung von "Dornröschen" im vergangenen Jahr habe die Prinzessin statt 100 Jahre ganze 500 Jahre geschlafen und sei entsprechend in der Gegenwart aufgewacht – was einige Probleme mit sich gebracht habe.

Welches Märchen in diesem Sommer auf der schwimmenden Seebühne inszeniert wird, wird der Verein demnächst bekanntgeben.

Seebühne des Brüder-Grimm-Festivals in Kassel Bild © Brüder Grimm Festival Kassel