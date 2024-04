Bilder von Tobias Rehberger schmücken OB-Büro

Man muss genau hinschauen, um die Worte zu erkennen, die der Frankfurter Künstler Tobias Rehberger in seinen fünf großformatigen Ölgemälden mit grafischen Mustern und Farbverläufen versteckt hat: "Yes" und "No". Das erscheint passend für den Ort, an dem sie nun leihweise hängen - das Büro des Frankfurter Oberbürgermeisters Mike Josef (SPD). "Oftmals geht es darum, Entscheidungen zu treffen", sagt Josef am Donnerstag. "Dabei werden mich die Kunstwerke künftig begleiten." Durch die Bilder sei er nun ganz in seinem Büro angekommen.

Tobias Rehberger ist bekannt für seine raumfüllenden Installationen. Er zeigte sich geehrt, seine Kunst nun im OB-Büro hängen zu sehen. Er hoffe, Josef könne Kraft aus den Werken schöpfen. Große Einzelausstellungen waren unter anderem in Museen und Galerien in London, Berlin, Rom und Graz zu sehen. Seit 2001 ist er außerdem Professor für Bildende Kunst an der Städelschule, wo er von 1987 bis 1992 selbst studierte.