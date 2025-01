Theaterfestival "Winterwerft" beginnt in Frankfurt

"This Is Home" - unter diesem Titel beginnt am 23. Januar in Frankfurt die "Winterwerft 2025" : Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa und Übersee beschäftigen sich bei dem Theaterfestival mit der Frage, wie in Zeiten von Kriegen, Vertreibung und Klimawandel eine Idee von Heimat aussehen könnte, die Platz für alle bietet. Besuchenden werden an den Wochenenden bis zum 9. Februar auf dem Gelände des Kulturvereins Protagon an der Orber Straße Theater, Musik, Kunst und mehr geboten.