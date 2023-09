In ganz Hessen stehen bis zum Ende des Jahres noch einige Filmfestivals an.

Queere, dokumentarische oder Kinder-Filme: In der zweiten Jahreshälfte finden in ganz Hessen noch viele Filmfestivals mit verschiedenen Fokusthemen statt. Gezeigt werden nationale, internationale, kleine und große Filmproduktionen. Wir stellen acht anstehende Filmfestivals vor.

Hessischer Dokumentarfilmtag

Landesweit beteiligen sich 15 Kinos und andere Spielstätten zwischen dem 12. und 17. September am Hessischen Dokumentarfilmtag. Zu sehen sind Filme, die Inklusion und Behinderung, Klimawandel, Rassismus oder Künstliche Intelligenz zum Thema machen. Oft sind die Regisseurinnen und Regisseure oder andere Experten bei den Vorführungen dabei und laden zum Austausch über die Dokumentationen ein.

Zum Beispiel: In Lich und Witzenhausen stellt Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff am 17. September seinen neuen Film "Der Waldmacher" vor. Das hessische Festival ist Teil des Deutschen Dokumentarfilmtags "LETsDOK", bei dem bundesweit rund 300 Filmvorführungen und Veranstaltungen geplant sind.

Weitere Informationen Hessischer Dokumentarfilmtag Wann? 12. bis 17. September

Wo? In 15 Kinos in Hessen

Was? Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Festivals zu finden. Ende der weiteren Informationen

Greek Film Festival in Frankfurt

Der Film "Where we live" soll das Greek Festival in Frankfurt eröffnen. Bild © production still

Eine filmische Reise nach Griechenland soll das "Greek Film Festival goes Frankfurt 2023" seinen Besuchenden bieten. Bereits zum zweiten Mal bringt das Berliner Festival sein Programm nach Frankfurt, genauer gesagt ins Kino Eldorado.

An zwei Tagen sind hier fünf Filme zu sehen, die alle die griechische Gesellschaft beleuchten. Nach den Filmvorstellungen stehen außerdem Gespräche zu den gesehenen Vorführungen auf dem Programm.

Weitere Informationen Greek Film Festival Wann? 16. und 17. September

Wo? Im Eldorado Kino in Frankfurt

Was? Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Festivals zu finden. Ende der weiteren Informationen

LUCAS - Internationales Festival für junge Filmfans

Das 46. Lucas-Festival soll Besuchende ab vier Jahren locken. Bild © Oliver Leicht

Bei der 46. Ausgabe des Lucas-Filmfestivals werden vor allem junge Filmfans angesprochen. Filme aus aller Welt werden an acht Tagen in vier Kinos in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden präsentiert. Insgesamt gehen 41 Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme ins Rennen um die bis zu 5.000 Euro dotierten Preise.

Am 8. Oktober, also am Festivalsonntag, werden im Rahmen "Lucas für Familien" außerdem kostenlose Workshops und Ausstellungen im DFF Frankfurt geboten.

Weitere Informationen LUCAS - Internationales Festival für junge Filmfans Wann? 5. bis 12. Oktober

Wo? In verschiedenen Kinos in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden

Was? Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Festivals zu finden. Ende der weiteren Informationen

New Generation Independent Indian Film Festival 2023

Der Fokus des Filmfestivals liegt auf Indien. Bild © Independant Indian Film Festival

Am zweiten Oktoberwochenende bietet das 15. "New Generation Independent Indian Film Festival 2023" Interessierten mit insgesamt sechs Filmen die Möglichkeit, sich ganz der indischen Kultur und Geschichte hinzugeben. Die unabhängigen indischen Filme werden alle im Kino Orfeos Erben in Frankfurt gezeigt.

Auch internationale Gäste werden auf dem Filmfestival erwartet: Bei der Premiere des Films "Joyland" wird zum Beispiel unter anderem die Hauptdarstellerin Alina Khan in Frankfurt anwesend sein.

Weitere Informationen New Generation Independent Indian Film Festival 2023 Wann? 6. bis 8. Oktober

Wo? Orfeos Erben in Frankfurt

Was? Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Festivals zu finden. Ende der weiteren Informationen

Queer Filmfest Weiterstadt

Das Queer Filmfest Weiterstadt zeigt unter anderem den Film "Le paradis". Bild © Salzberger

Weil die Filmlandschaft ein mehrheitlich traditionelles Bild vom menschlichen Zusammenseins zeige, wurde als Gegenpol bereits 1996 die schwul-lesbischen Filmtage ins Leben gerufen - heute unter dem Titel "Queer Filmfest Weiterstadt". Auf dem Festival werden Spiel- und Dokumentarfilme mit queerem Bezug im Kommunalen Kino in Weiterstadt, im Lichtblick Kinotreff in Mörfelden-Walldorf und im Programmkino Rex in Darmstadt gezeigt.

Weitere Informationen Queer Filmfest Weiterstadt Wann? 19. bis 31. Oktober

Wo? Im Kommunalen Kino in Weiterstadt, im Lichtblick Kinotreff in Mörfelden-Walldorf und im Programmkino Rex in Darmstadt

Was? Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Festivals zu finden. Ende der weiteren Informationen

Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest

Das Kasseler Dokfest feiert bereits seine 40. Ausgabe. Bild © Nikolas Wefers

Bereits zum 40. Mal findet das Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest statt. An sechs Festivaltagen werden insgesamt 235 filmische Arbeiten gezeigt - auf dem Programm stehen kurze und lange Dokumentarfilme sowie "künstlerisch-experimentelle Produktionen".

Neben der breiten Filmauswahl wird außerdem ein Rahmenprogramm mit einer Ausstellung, Workshops im Rahmen des Dokfests oder eine Fachtagung an verschiedenen Orten in Kassel geboten.

Weitere Informationen Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest Wann? 14. bis 19. November

Wo? Zum Beispiel in den Bali Kinos, im Filmladen und im Gloria Kino in Kassel

Was? Das gesamte Programm ist auf der Webseite des Festivals zu finden. Ende der weiteren Informationen

Exground Filmfest in Wiesbaden

Das Exground Filmfest läuft vom 17. bis 26. November 2023. Bild © Frank Meissner

Das 36. Exground Filmfest startet Mitte November. Gezeigt werden hier ausgewählte, internationale Kinofilme, darunter Kurz- und Langfilme. Zur letzten Ausgabe im vergangenen Jahr wurden zum Beispiel 150 Filme gezeigt - das genaue Programm für 2023 steht erst Ende Oktober fest.

Der Fokus des Festivals liegt in diesem Jahr auf Chile. Gespielt werden die Filme zum Beispiel in der Caligari Filmbühne und dem Murnau-Filmtheater in Wiesbaden oder im Pupille-Kino in Frankfurt.

Weitere Informationen Exground Filmfest 2023 Wann? 17. bis 26. November

Wo? Zum Beispiel in der Caligari Filmbühne und dem Murnau-Filmtheater in Wiesbaden

Was? Das gesamte Programm wird auf der Webseite des Festivals zu finden sein. Ende der weiteren Informationen

Remake Frankfurter Frauen Film Tage 2023

Das Remake-Festival dreht sich vor allem um Filmarbeiten von Frauen. Bild © remake festival

Erstmals wurde das "Remake. Frankfurter Frauen Film Tage" 2018 von der Kinothek Asta Nielsen in Frankfurt veranstaltet - im Dezember 2023 findet nun die vierte Ausgabe des Festivals statt. Die Kinothek setze sich mit "Filmpräsentationen, thematischen Programmen, Werkschauen, Retrospektiven für die Filmarbeit von Frauen ein und fördert die Auseinandersetzung mit den Geschlechterverhältnissen im Film", heißt es auf der Webseite.

Das sechstägige Festival soll die Filmarbeit von Frauen auf die Leinwand bringen. Das genau Programm wird wenige Wochen vor Festival-Beginn bekannt gegeben.

Weitere Informationen Remake Frankfurter Frauen Film Tage 2023 Wann? 5. bis 10. Dezember

Wo? Die genauen Veranstaltungsorte werden von den Veranstaltern noch bekannt gegeben.

Infos? Das gesamte Programm wird auf der Webseite des Festivals zu finden sein. Ende der weiteren Informationen