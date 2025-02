DFF Frankfurt: Sonderausstellung "Neue Stimmen" geht in letzte Runde

Im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum (DFF) in Frankfurt geht die aktuelle Sonderausstellung in ihre Endrunde: "Neue Stimmen. Deutsches Kino seit 2000" möchte noch bis zum 23. Februar das "facettenreiche und vielfältige Filmschaffen in Deutschland" seit der Jahrtausendwende aufzeigen, wie es in der Ausstellungsbeschreibung heißt. Kuratorin Eva Hielscher führt am Donnerstag um 18 Uhr zum letzten Mal durch die Sonderausstellung.

Das Kino des DFF zeigt im Begleitprogramm den mit dem Hessischen Film- und Kinopreis 2023 ausgezeichneten Dokumentarfilm "Einzeltäter Teil 3 - Hanau" und erinnert damit an das Attentat in Hanau, das sich am 19. Februar zum fünften Mal jährt. Am Mittwoch wird der Film um 20.15 Uhr gezeigt - auch Regisseur Julian Vogel wird bei der Vorstellung vor Ort sein.

Filmstill aus "Einzeltäter Teil 3 - Hanau" von Regisseur Julian Vogel Bild © Julian Vogel