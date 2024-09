Sterne und Planeten: Astronomie-Nacht am Glauberg

Bereits zum achten Mal findet in der Keltenwelt am Glauberg die Astronomie-Nacht statt. Die Macher der Sternwarte vom Physikalischen Verein Frankfurt bringen eine Reihe unterschiedlicher Teleskope mit an den Glauberg, um großen und kleinen Sternfreunden einen Blick in den gestirnten Himmel zu ermöglichen. Aber auch die Besucher selbst können mit Ferngläsern oder dem eigenen Fernrohr den nächtlichen Himmel erkunden.

Aber es geht auch ganz ohne Technik: Wer das Firmament über dem Glauberg in seiner Gesamtheit genießen will, ist bei den speziellen Sternenführungen richtig. Hier werden die aktuellen Sternbilder vorgestellt und Tipps zur Orientierung am Sternenhimmel gegeben.