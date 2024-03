Graphic-Novel-Lesung zu Ukraine-Krieg

Die deutsch-amerikanische Illustratorin und Bestseller-Autorin Nora Krug ist am Samstag zu Gast in der Romanfabrik in Frankfurt. Dort liest sie aus ihrer neuen Graphic Novel "Im Krieg". Dafür hat Krug ein Jahr lang wöchentlich eine Kiewer Journalistin und einen Künstler aus St. Petersburg über ihr Leben im Kriegszustand erzählen lassen. Die Alltagserfahrungen aus ukrainischer und russischer Perspektive hat sie in Zeichnungen festgehalten.

Mit ihren Arbeiten zu zeitgeschichtlichen Themen und zum Umgang mit der Vergangenheit hat sich die New Yorker Illustratorin, die in Karlsruhe aufwuchs, international einen Namen gemacht. 2019 wurde sie vom Londoner Victoria and Albert Museum als "Illustrator of the Year" ausgezeichnet.