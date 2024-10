Tag der Bibliotheken in Hessen

Sondermann-Preis an Komiker Rainald Grebe

Die diesjährigen Sondermann-Preise gehen an Rainald Grebe und Samuel Eschmann. Das gab der Sondermann-Verein zur Förderung, Erforschung und Verbreitung der Komischen Kunst und Literatur bekannt. Die Preise werden seit 2004 verliehen und sind mit 5.000 und 2.000 Euro dotiert. Sie werden am 9. November im Rahmen einer Gala im Caricatura-Museum Frankfurt überreicht.

Theater- und Liedermacher Rainald Grebe bekommt den Sondermann-Preis 224. Bild © Imago / Viadata

Dem 1971 geborenen Rainald Grebe wird der Hauptpreis in Anerkennung seiner Leistungen als Theater- und Liedermacher verliehen. Die Jury lobt den Witz seines Umgangs mit populären Mythen: "Seine Aneignung von allgemein bekannten Kulturphänomenen – Karl May, Sisi, Brandenburg, Autobahnen und vieles mehr – in Liedern und Bühnenstücken haben das, was wir über uns zu wissen glaubten, kräftig gegen den Strich gebürstet."

Der Förderpreis geht an den 1976 in der Schweiz geborenen und in Berlin lebenden Satiriker Sam Eschmann. Sein erstes Buch trug den Titel "Mein erstes Buch schreib ich gleich selbst" und erschien 2017. In zahlreichen Zeichnungen und auf Youtube veröffentlichten Videos hat er seitdem die Absurdität des Alltags in leisen Tönen ironisiert, was die Sondermann-Jury begeistert habe.