Tag der Architektur: 69 besondere Projekte für Besucher geöffnet

An diesem Wochenende findet nach zwei Jahren wieder der bundesweite Tag der Architektur statt. Interessierte können Architekturprojekte besichtigen, die in der Regel nur an diesem Wochenende für die Öffentlichkeit geöffnet sind. Unter dem Motto "Architektur baut Zukunft" werden in diesem Jahr nachhaltiges Bauen und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen in den Fokus genommen. Dabei sind Wohnhäuser, Schulen und Kitas sowie Verwaltungs- und Kulturbauten.

In Hessen werden 69 Projekte vorgestellt, die von einem Expertengremium ausgewählt wurden, zum Beispiel das "Haus H" in Frankenberg (Waldeck-Frankenberg), das Feuerwehrgerätehaus in Rotenburg an der Fulda (Hersfeld-Rotenburg) und ein besonders gestaltetes Einfamilienhaus in Roßdorf (Darmstadt-Dieburg). Außerdem sind eine ganze Reihe von Bauten aus den Jahren 2020 und 2021 zugänglich. Bauherrinnen und Architekten stehen Rede und Antwort und geben Einblicke in ihre Arbeit. Hier finden Sie eine Karte über alle teilnehmenden Projekte.