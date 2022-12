hr-Bigband eröffnet die Weihnachtssaison

Das zweite Adventswochenende steht uns bevor und damit auch der Start der Weihnachtskonzerte der hr-Bigband. Sie lädt an diesem Wochenende nämlich gleich zweimal in den hr-Sendesaal ein. Wo übrigens - auch ohne jegliches Talent - mitgesungen werden darf. Ob "Alle Jahre wieder", "O Tannenbaum" oder "We wish you a merry Christmas" - auf dem Programm stehen viele zeitlose Klassiker. Wer jetzt Lust auf vorweihnachtliches Mitsingen bekommen hat, kann eines der "S(w)inging Christmas for Kids"-Konzerte am 3. oder 4. Dezember im hr-Sendesaal in Frankfurt besuchen. Bei welchen Konzerten in der Vorweihnachtszeit außerdem tatkräftig mitgesungen werden darf, weiß hr-Reporterin Elke Ottenschläger.