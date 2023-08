Update: Evakuierung in Kassel läuft

In Kassel gehen vor der kontrollierten Bombensprengung Einsatzkräfte von Haus zu Haus, um zu kontrollieren, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Wohnungen verlassen haben. Eine, die aus der Sperrzone raus muss, ist Angelika Geibies. Sie wohnt unmittelbar am Haupteingang des Mercedes-Werks, auf dessen Gelände die Fliegerbombe gestern gefunden wurde. Sie fährt zu Freunden nach Baunatal (Kassel), wo sie dann auch im (Fremd)Homeffice arbeiten will. Es fühle sich komisch an, das Haus zu verlassen, ohne zu wissen, wann man wieder zurückkehren könne, sagte sie. "Ich hoffe, dass wir heute Abend wieder hier sein können. Aber egal, so kommt keine Langeweile auf." Grob geplant ist die Sprengung für den Nachmittag.