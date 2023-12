Angespannte Hochwasserlage in Hessen

Vom Schnee zum Wasser: Ordentlicher Regen und Tauwetter haben am Wochenende die Flusspegel in Hessen steigen lassen. Zu Wochenbeginn wurde an elf Stellen die Meldestufe 1 überschritten. Auch im Rhein drohen in den kommenden Tagen Überschwemmungen. Bis zur Wochenmitte ist mit weiteren Niederschlägen zu rechnen - vor allem in Süddeutschland, was in Verbindung mit abtauendem Schnee laut der hr-Wetterredaktion zu einem Anstieg der Pegel auch in Hessen führen könnte. Die Lage sei jedoch schwer abschätzbar.