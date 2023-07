Mann steckt in Kanaldeckel fest

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Ginsheim-Gustavsburg (Gerau-Gerau): Ein Mann hat gestern am späten Nachmittag seine Hand durch das Gitter eines Kanaldeckels gesteckt - und konnte sie dann nicht mehr zurückziehen. Die Hand sei leicht angeschwollen bei der Aktion, sagte ein Sprecher der Feuerwehr, so dass der Mann schlicht und einfach feststeckte. Die Feuerwehrleute rückten mit einem hydraulischen Rettungsgerät und einem Trennschleifer an, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach einer halben Stunde gelang das auch, nachdem der Gullydeckel aufgeschnitten worden war. Der Mann blieb unverletzt, er brauchte nur ein Kühlpad für sein gereiztes Handgelenk. Was nicht geklärt werden konnte, war die Frage, WARUM er seine Hand in den Gully gesteckt hatte. Hmm.