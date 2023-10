Nun auch Rammstein-Konzerte in Frankfurt

Die Berliner Band Rammstein weitet ihre Tourpläne in Deutschland für das kommende Jahr aus. "Die Band freut sich, weitere Deutschland-Termine ankündigen zu können", schrieben die Musiker um Sänger Till Lindemann gestern Abend unter Hinweis auf zwei Konzerte in Frankfurt am 11. und 12. Juli an. Die Band spielt zudem am 15., 16., 18. und 19. Mai in Dresden sowie am 26., 27., 29., und 30. Juli in Gelsenkirchen. Der allgemeine Vorverkauf für die Konzerte in Frankfurt beginnt am 9. November. Die Tour war in diesem Jahr überschattet von Vorwürfen vor allem gegen Lindemann. Frauen hatten im Internet oder in Medienberichten Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershowparty kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Der Frontman hat die Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen.