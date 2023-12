Erneut Kritik wegen Konferenz an Goethe-Uni

Erinnern Sie sich noch an diesen Eklat in Frankfurt? Tübingens OB Boris Palmer, damals noch bei den Grünen, ist in Frankfurt und benutzt auf einer Konferenz an der Goethe-Uni mehrmals das rassistische N-Wort. Palmer trat kurze Zeit später bei den Grünen aus. Die Ethnologin Susanne Schröter von der Uni Frankfurt geriet damals in die Kritik, jetzt organisiert sie erneut eine Konferenz - diesmal geht es um Antisemitismus in der islamischen Welt und in Deutschland, wie die Frankfurter Rundschau (FR) berichtete.

Und wieder gibt es Kritik: Der Asta der Uni kritisiert demnach, dass eine Rednerin, die dort heute auftreten soll, auf ihrer Facebook-Seite etwa die Reichsbürger-Szene verharmlose. Die Universität grenze sich nicht von rechtspopulistischen Aussagen ab, zitierte die FR den Asta.