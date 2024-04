Ausstellung von Johannes Ehemann startet in Stadtgalerie Wetzlar

Johannes Ehemann ist ehemaliger Eishockey-Profi, aber arbeitet längst in einer ganz anderen Branche - als Künstler. Seine Kunstwerke sind bereits einige tausend Euro wert - zur Einordnung: der Typ ist Jahrgang '96 - und werden in die ganze Welt verkauft. Über ihn und sein Atelier in Offenbach haben wir bei hessenschau.de bereits 2022 berichtet.

Jetzt stellt Ehemann Exponate in der Stadtgalerie in Wetzlar (Lahn-Dill) aus - da, wo auch schon Picasso-Kunst hing. Ein kleiner Tipp also, wenn Sie demnächst mal nicht wissen, wohin ein Ausflug gehen könnte - Wetzlar, net vergesse!