30. Todestag von Kurt Cobain: Meterhohe Nirvana-Skulptur auf Kreisel in Hanau

Heute ist der 30. Todestag von Kurt Cobain - das hatten wir schon im Ticker - und dieser Tag fällt in eine Zeit, wo in Hanau (Main-Kinzig) eine Diskussion um Cobain entbrannt ist. Eigentlich nicht um ihn persönlich, sondern um einen Kreisel, der Freiheitsplatzkreisel. Der wird im Volksmund Kurt-Cobain-Kreisel genannt. Warum genau? Nirvana hat jedenfalls vor ihrem Durchbruch in Hanau ein Konzert gespielt - was das mit dem Kreisel zu tun hat, wissen die Götter.

Seit knapp zwei Wochen steht aber auf diesem Kreisel eine knapp drei Meter hohe Skulptur des Bildhauers Achim Ripperger. Titel des Werks: "In Bloom" - das soll also an den gleichnamigen Song der Band erinnern. Oberbürgermeister Claus Kaminsky findet es toll, solche Akzente würden einen spürbaren Unterschied machen, sagt er, und so die "Verweilqualität in der City" erhöhen. Nun denn, fahren wir eine Extrarunde im Kreisel und verweilen etwas :-)

Skulptur am Freiheitsplatz schlägt den Bogen zu Kurt Cobain Bild © Stadt Hanau / Moritz Göbel

In Hanau gibt es Menschen, die die Skulptur toll finden (siehe: OB Kaminsky) und andere, die nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen. Das hat für Diskussionen in der Stadt gesorgt. Beste Zeit also für eine Umfrage, an der sich nicht nur Hanauer beteiligen können: