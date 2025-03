Endlich wieder Spargel und ein Zentrum gegen Cyberattacken

Die Spargelsaison startet früher als geplant, in Frankfurt fallen U-Bahnen aus und in Darmstadt will man die digitale Infrastruktur Deutschlands vor Krisen schützen. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Willkommen zu einer neuen Woche "Hessen am Abend"! Wir starten mit diesen Themen:

So viel Eis

Sollten Sie demnächst in Hessen unterwegs sein und sich fragen: "Wo bekomme ich hier ein gutes Eis her?", dann lohnt sich ein Blick in den heutigen Morgenticker meines Kollegen Simon Rustler, in dem anlässlich des "Europäischen Tages des handwerklich hergestellten Speiseeises" zahlreiche Menschen aus Hessen geschrieben haben, wo sie am liebsten ihr After-Eight-, Joghurt-Kirsch-, Stracciatella- oder sonstiges Eis essen.

Die Liste ist ziemlich beeindruckend, hat aber einige geographische Lücken. Mir fällt zum Beispiel sofort eine Eisdiele in Gießen ein, die ich auf dieser Liste gesehen hätte, und das Eis, das ich gestern in Lollar gegessen habe, war auch sehr lecker. Aber ein Blick in die Liste macht dennoch sofort Lust auf einen Babarum- oder Cannelloni-Becher.

Unsere heutige Momentaufnahme zeigt keinen Eisbecher, sondern Wasser und Sonne. hessenschau.de-Nutzerin Uta Iba war an der Fulda unterwegs und hat uns dieses schöne Foto geschickt. Da jetzt mit so einem Spaghetti-Eis in der Hand sitzen ...

"Die Fulda und die Sonne strahlen und glitzern um die Wette. Aufgenommen zwischen Braach und Rotenburg an der Fulda." Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzerin Uta Iba geschickt. Bild © Uta Iba

"Bombensaison" erwartet: Spargel-Verkauf startet

Kommen wir zum kulinarisch vielleicht wichtigsten Thema des Jahres: Die Spargelsaison hat begonnen!

Offiziell beginnt sie zwar erst im April, aber da das Wetter in letzter Zeit so gut war, haben einige Betriebe schon jetzt den Verkauf gestartet.

Nach Angaben des Arbeitskreises Spargel Südhessen haben die ersten Betriebe in Weiterstadt und Griesheim (Darmstadt-Dieburg) bereits losgelegt. Ab sofort kann die Sauce Hollandaise also wieder in Strömen fließen.

Die gute Nachricht für alle Spargelfans: Der Preis wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht steigen. Mit 15 Euro pro Kilo soll man laut den Spargelbauern rechnen können, doch auch günstigere Preisklassen sind demnach zu empfehlen.

Frische und Qualität sollen auch da stimmen, der Spargel sieht aber vielleicht nicht ganz so hübsch aus. Doch wenn erst einmal ordentlich Soße drauf ist, sieht den eh keiner mehr.

Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr in Frankfurt

Drei Wochen lang müssen sich Pendlerinnen und Pendler in Frankfurt auf Behinderungen einstellen. Allerdings ausnahmsweise nicht wegen eines Streiks, sondern wegen Bauarbeiten: Die U9 fällt aus und die U1 fährt nur zwischen Südbahnhof und Heddernheim.

Ab dem 13. April soll dann alles wieder wie gewohnt fahren.

Darmstadt bekommt erstes deutsches Zentrum für Infrastruktur-Schutz

Immer wieder hört man von Cyber-Angriffen auf Behörden und andere Einrichtungen. Um die Infrastruktur in Deutschland krisenfester gegen solche Angriffe oder auch Naturkatastrophen zu machen, soll nun in Darmstadt das bundesweit erste nationale Zentrum für digitale Resilienz im Katastrophenfall entstehen.

Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU).

Mit dem Aufbau des Zentrums in Darmstadt soll in den kommenden Monaten begonnen werden. Nach Faesers Vorstellung kann das Zentrum "die Expertise aller wesentlichen Akteure bündeln und das Krisenmanagement stärken".

Mittelfristig soll sich das Zentrum zu einer nationalen Plattform mit internationaler Sichtbarkeit für das Thema Digitale Resilienz entwickeln.

Weitere Themen des Tages

Essen im Freien scheitert in Innenstädten oft am Platzmangel. Kassel möchte das ändern und sperrt dafür eine ganze Autospur. Ein Jahr lang können Menschen auf rund 75 Metern der Unteren Königsstraße ihr Essen verzehren. Drei der Terrassen wurden bereits eingerichtet, insgesamt soll es fünf solcher Zonen geben, gefördert mit Geld vom Bund.

Videobeitrag Stadt Kassel richtet Zonen für Außengastronomie ein Video Draußen essen, mitten in der Innenstadt: Das geht mit den neuen Außenterrassen in Kassel. Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags

Bauen in Hessen soll schneller, einfacher und günstiger werden. Die Landesregierung hat eine Reform der Bauordnung auf den Weg gebracht. Vom Stellplatzbau bis Dachausbau soll ab Herbst vieles leichter werden. Die SPD-Fraktion sieht in der Reform einen wichtigen Schritt zur Lösung der Wohnraumkrise. Die Grünen hingegen äußern auch Kritik.

24. März 1945, kurz vor Kriegsende. US-Truppen stehen vor Frankfurt. Wohin also mit den Zwangsarbeitern aus dem KZ Katzbach auf dem Werksgelände der Adlerwerke? Die SS treibt rund 360 Häftlinge zu Fuß bis nach Hünfeld (Fulda) - ein Todesmarsch bei Eis und Schnee.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Heute jährt sich zum zehnten Mal der Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen. Damals hatte der Copilot die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht. In Frankreich fand heute eine Gedenkfeier statt.

In der Türkei halten die Proteste gegen die Inhaftierung des Oppositionspolitikers İmamoğlu an. Mehr als 1.100 Menschen wurden seit Beginn der Proteste festgenommen . In Frankfurt haben sich am Sonntag tausende Menschen an den Vorwahlen der größten türkischen Oppositionspartei CHP zur Präsidentschaftswahl beteiligt und İmamoğlu zum Kandidaten der Partei gewählt.