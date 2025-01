In diesen Museen wird der Kindergeburtstag zum Erlebnis

Feiern, wo die Dinos wohnen, durch ein XXL-Herz klettern, Bogenschießen oder Münzen entwerfen: Viele Museen in Hessen bieten ausgefallene Ideen für Kindergeburtstagsfeiern an. Ausgewählte Tipps für Geburtstagspartys, die in Erinnerung bleiben - manche sind sogar kostenlos.

Veröffentlicht am 19.01.25 um 16:50 Uhr

Ein Mädchen sitzt im Schloss Philippsruhe in Hanau auf einem Thron im Mitmach-Museum GrimmsMärchenReich.

Kino und Kletterhalle sind längst abgefeiert als Idee für eine Kindergeburtstagsfeier – wieso nicht mal ins Museum? Wir stellen 15 Häuser aus den verschiedenen Regionen Hessens vor, die für Geburtstagskinder und ihre Gäste ein großes Herz haben. In diesen Museen kann gespielt, gerätselt, experimentiert, gefeiert und auch ein wenig gelernt werden.

Das Angebot reicht von Entdeckertouren über Workshops bis hin zu historischen Spielen im Park – für Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren. Eltern sollten mehrere Monate im Voraus planen, denn die Nachfrage ist groß, wie verschiedene Museen betonten. Der Tipp einer Museumssprecherin: "Einfach nachfragen, ob kurzfristig in den nächsten Wochen eine Lücke frei geworden ist."

Museum für Sepulkralkultur in Kassel

Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel ist einzigartig in Deutschland und ein kulturgeschichtliches Spezialmuseum rund um die Themen Sterben, Tod, Bestatten, Trauern und Gedenken. Zu schwere Themen für kleine Besucher? Nö! Das Museum hat spezielle Angebote für Kinder entwickelt, darunter auch für Kindergeburtstage .

Zur Auswahl stehen ein Piraten- und ein Geistergeburtstag. Die Geburtstagsgäste gehen mit selbst gebastelten Augenklappen und Piratenhüten auf Schatzsuche. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Geschichte der Freibeuterei. Für Geisterjäger gibt es ebenfalls eine Schatzsuche. Außerdem werden eigene Gespenster für zu Hause gebastelt.

Zwei Mitarbeiter betreuen die Gruppen über den gesamten Zeitraum. Vom Museum wird ein Geburtstagstisch mit Geschirr eingedeckt. Getränke und Speisen bringen die Eltern des Geburtstagkindes mit. Auf Wunsch kann ein gemeinsames Abendessen die Feier abrunden.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 3 Stunden pro Event, maximal 10 Kinder ab 6 Jahren

Kosten: 159 Euro, inkl. Eintritt für 6 Erwachsene, für weitere ermäßigter Eintritt. Für Geburtstagsfeiern, die nach 17 Uhr beginnen = 30 Euro Zuschlag

Anmeldung: mindestens vier Wochen vorher, Anfragen an museum@sepulkralmuseum.de oder unter 0561/918 93 15 Ende der weiteren Informationen

Wortreich in Bad Hersfeld

Das Wortreich in Bad Hersfeld ist eines der ungewöhnlichsten Museen in Hessen. Die Reise durch die Welt der Sprache und Kommunikation ist ganz und gar nicht abstrakt: Über 90 Exponate animieren zum Anfassen und Mitmachen wie der digitale Tierstimmen-Imitator, das Buchstaben-Basketball oder der "Tanzinator", der Bewegung in Sprache umsetzt.

Für Kindergeburtstage stehen verschiedene Themen zur Auswahl: von der Märchen- oder Piratentour über ein Detektiv-Spiel bis zur Zauberwerkstatt. Nach dem Event kann die Gruppe unbegrenzt Zeit in der Ausstellung verbringen und in Ruhe alles ausprobieren.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 1,5 Stunden, für Kinder von 7 bis 14 Jahren

Kosten: 14 bis 15 Euro pro Kind inkl. Eintritt

Anmeldung: Online-Kontaktformular Ende der weiteren Informationen

Kinder-Akademie in Fulda

In der Kinder-Akademie Fulda dreht sich alles um Kunst, Kultur, Naturwissenschaft und Technik. In dem ausschließlich für Kinder konzipierten Museum ist Ausprobieren, Begreifen und Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Ein Highlight der Kinder-Akademie und einzigartig in Europa ist das fünf Meter hohe und 36 Quadratmeter große begehbare Herz.

Als "rotes Blutkörperchen" folgen die jungen Besucher und Besucherinnen dem Blutstrom durch die Herzkammern, erforschen den Blutkreislauf und die Funktionen des Herzens. Diese Reise kann auch im Rahmen eines individuellen Geburtstagsprogramms mit einem anschließenden Workshop gebucht werden.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 1,5 Stunden, maximal 10 Kinder ab 5 Jahren

Kosten: insgesamt 110 Euro (Führung durch das begehbare Herz), 140 Euro (Führung mit Workshop)

Anmeldung: unter 0661/90273-0 und an info@kaf.de Ende der weiteren Informationen

Mathematikum in Gießen

Von außen erinnert das Mathematikum an ein klassisches Schulgebäude. Im Inneren befindet sich das erste mathematische Mitmach-Museum der Welt. Eine begehbare XXL-Seifenblase, ein Faxenspiegel, eckige Räder und weitere der rund 200 interaktiven Exponate erklären wissenschaftliche Phänomene so, dass selbst Mathemuffel großen Spaß haben.

Wer hier eine Matheparty feiert, wird mit einem Geburtstagsgeschenk begrüßt. Dann wird ein ausgewähltes Exponat ausgiebig unter die Lupe genommen. Im Anschluss steht das ganze Museum für eine Entdeckungstour offen. Wer mag, kann einen Geburtstagstisch in der Cafeteria mit Verpflegung dazu buchen. Der eigene Geburtstagskuchen darf mitgebracht werden.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: Dauer nicht genannt, maximal 10 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren

Kosten: Eintritt 7,50 Euro pro Kind (Familienticket 24 Euro), freier Zutritt für 2 Begleitpersonen

Anmeldung: Buchungsformular Ende der weiteren Informationen

Keltenwelt am Glauberg in Glauburg

Das Museum im Ronneburger Hügelland in Glauburg (Wetterau) bietet eine Entdeckungsreise in die Zeit der Kelten am Glauberg vor 2.400 Jahren. In der Keltenwelt sind europaweit einzigartige Funde zu sehen, darunter die Statue des "Keltenfürsten vom Glauberg". Bei der Mitmach-Führung wird die Geschichte der Kelten auch für Kinder lebendig.

Die Aktivprogramme für Kindergeburtstage reichen von einer Mini-Ausgrabung über Schnitzen und Schmuckfertigen bis zum Schlingenschleuderbau und Bogenschießen. Große Kinder können ein "Kelten-Archäologie-Diplom" machen. Im Keltenwelt-Bistro gibt es spezielle Menüs für Kindergeburtstage.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 30 bis 90 Minuten, maximal 12 Kinder und 2 Erwachsene

Kosten: insgesamt 40 bis 120 Euro

Anmeldung: Bestellformular als Download für E-Mail-Anfrage Ende der weiteren Informationen

Ernst Leitz Museum in Wetzlar

Das private Fotografie-Museum des Kamera-Pioniers Ernst Leitz in Wetzlar (Lahn-Dill) bietet eine interaktive Expedition zwischen Historie und Hightech-Fotografie. Museumspädagogen des Ernst Leitz Museums haben für die jungen Besucher eine interaktive Smartphone-Rallye mit kniffeligen Fragen entwickelt: Damit können Kinder und Jugendliche das Ernst Leitz Museum auf eigene Faust entdecken und die Lösungen aufspüren.

Außerdem gibt es einzelne Foto-Stationen zum Ausprobieren von verschiedenen Perspektiven und Motiven. Entstandene Fotos können im Anschluss ausgedruckt werden. Für Teenies bietet sich ein 90-minütiger Smartphone Photography Workshop an - gezeigt wird, wie aus der eigenen Smartphone-Kamera das beste Foto herausgeholt werden kann.Tipp: Zur Stärkung der Nachwuchsfotografen und -fotografinnen am besten Plätze im benachbarten Museums-Café buchen.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: Smartphone-Rallye ab 11 Jahren, Smartphone Photography Workshop ab 13 Jahren (1,5 Stunden) Kosten: Eintritt von 8 Euro pro Person (freier Eintritt für Kinder bis 8 Jahre); Smartphone-Rallye ist kostenlos ( Fragebogen als pdf, Lösungen auf Anfrage) ; Smartphone Photography Workshop für 24 Euro zusätzlich pro Person Anmeldung: Online-Formular für Smartphone-Workshop-Anfrage Für beide Events sind Smartphones mitzubringen. Ende der weiteren Informationen

Deutsches Ledermuseum in Offenbach

Das Deutsche Ledermuseum ist einmalig in der Museumswelt. Sein besonderer Schwerpunkt ist die hochkarätige Schuhsammlung mit über 10.000 Exponaten aus Leder und anderen Materialien. Neben Designer-Kreationen von Roger Vivier und Vivienne Westwood ist Schuhwerk aus vier Jahrtausenden zu sehen, von Stiefeln aus der Zeit des Römischen Reichs, venezianische Plateauschuhe, perlenbestickte Mokassins aus Nordamerika bis zu eleganten Seidenstiefelchen von Kaiserin Sissi und Sneaker aus recycelten Plastikabfällen.

Für Geburtstagskinder wird eine Entdeckungstour durch das Museum angeboten. Nach einer Pause, in der sich die Gruppe mit mitgebrachten Snacks und Getränken stärken kann, geht es zu einem Leder-Workshop in die Museumswerkstatt. Am Ende der Feier können alle ihre Lederkreationen mit nach Hause nehmen.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 120-Minuten- oder 180-Minuten-Workshop, maximal 10 Kinder

Kosten: freier Eintritt für Eltern des Geburtstagskinds; 120-Minuten-Workshop: 125 Euro; 180-Minuten-Workshop: 150 Euro

Anmeldung: Anfragen an vermittlung@ledermuseum.de oder unter 069/829 798 0 Ende der weiteren Informationen

Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt

Wie wär es mit einem Geburtstag bei T-Rex oder unter Wasser im bunten Korallenriff? Für die Geburtstagsführung im Senckenberg Museum gibt es die Wahl zwischen Dinosauriern oder einem Tauchgang. Einfach bei der Buchung Bescheid geben, welches dieser Themen das Geburtstagskind am meisten interessiert.

Im Geburtstagspaket bietet das Museum im Anschluss an eine Führung mit Kuchenpause verschiedene Workshops an. Für Geburtstagskinder bis acht Jahre stehen Dinos aus Playmais, kunterbunte Korallenriffs oder Dino-Masken zur Auswahl. Größere Geburtstagskinder von sieben bis elf Jahren können Fossilien aus Gips oder herstellen oder eine Dino-Grabung machen.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 2 Stunden pro Workshop, für Kinder ab 5 Jahre

Kosten: 100 Euro inklusive Geburtstagskarten

Anmeldung: Online-Terminanfrage oder unter 069/7542 1357 Ende der weiteren Informationen

Museum für Kommunikation in Frankfurt

Im Museum für Kommunikation in Frankfurt begibt man sich auf eine Zeitreise von der Keilschrift bis zur Datenbrille. Das Herzstück des Museums ist nicht etwa das erste Telefon, sondern die Kinderwerkstatt: Auf 150 Quadratmetern können kleine und große Besucher viele Arten der Kommunikation entdecken und ausprobieren, zum Beispiel Nachrichten per Rohrpost verschicken und über Wählscheibentelefone miteinander telefonieren. Für kleine Entdecker gibt es eine Kinderpost, für ältere Morsecomputer.

Für Kindergeburtstage bietet das Museum je nach Alter und Interessen verschiedene Events an: Von der "Kleinen Entdecker-Tour" für Vier- bis Siebenjährige bis zum Workshop im Medienkreativlab. Dort können 9- bis 13-Jährige Programmier-Basics zur Steuerung von Robotern ausprobieren, Geräusche für Hörspiele produzieren oder Fotos gestalten. Auf Wunsch kann ein Geburtstagstisch im Musemscafé gebucht werden.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 45 bis 120 Minuten

Kosten: je nach Event 40 bis 120 Euro, Vordrucke für Einladungskarten gibt es kostenlos zum Download

Anmeldung: Buchungsformular , weitere Infos im FAQ zum Kindergeburtstag Ende der weiteren Informationen

Geldmuseum in Frankfurt

Im Geldmuseum in der Deutschen Bundesbank dreht sich alles um Mäuse, Zaster, Knete und Moneten: Wie wird Bargeld hergestellt, wie funktioniert Geldpolitik und was macht eigentlich eine Zentralbank? Welche Rolle spielt das Geld in einer globalisierten Welt? Das Geldmuseum beantwortet diese Fragen spielerisch. Über 80 Medienstationen mit interaktiven Informationen und Rauminstallationen geben allen Altersgruppen Antworten auf ihre Fragen rund ums Geld.

In einer Gold-Rallye, einem Münzen- und Banknoten-Suchspiel oder einer Familien-Rallye gehen Kinder auf Spurensuche. Folgende Workshops für Kinder von sechs bis zehn und für Jugendliche von zehn bis 15 Jahren eignen sich auch für Kindergeburtstage: "Gestalte deinen eigenen Geldschein", "Banknotendetektive im Einsatz - Wie kann man echtes Geld von Falschgeld unterscheiden?" und "Die Welt der Münzen". In diesem Workshop entwerfen die kleinen Gäste ihre eigenen Münzen.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 90 Minuten je Workshop, für 10 bis 25 Kinder

Kosten: Museumseintritt, Rallye und Workshops sind kostenlos

Anmeldung: Online-Anmeldeformular für die Workshops Ende der weiteren Informationen

Städtische Museen in Hanau

Die drei Hanauer Museen im Schloss Philippsruhe, das Museum in Schloss Steinheim sowie in Grossauheim haben sich zusammengetan und bieten spannende Workshops für Kindergeburtstage an. Im Historischen Museum Schloss Philippsruhe steht zum Beispiel "Das Leben bei Hofe und die geheime Sprache der Fächer" auf dem Programm: Erst werden Fächer gebastelt, die Grundschritte des höfischen (Fächer-)Tanzes erprobt und die Geheimsprache des Fächerns gelüftet.

In einem Seitenflügel von Schloss Philippsruhe residiert Deutschlands erstes Brüder-Grimm-Mitmach-Museum. Im Grimm-Museum , das von Kindern für Kinder gestaltet wurde, wandert man durch die Welten des GrimmsMärchenReichs. Auf dem Programm für Geburtstage steht zum Beispiel "Spieglein in der Hand" – ein Workshop für Zauberspiegel. In "MärchenSchatz" bastelt die Geburtstagsgesellschaft Truhen für Märchenschätze.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 2 Stunden, je nach Thema für Kinder ab 4, 6 und 8 Jahre

Kosten: 90 Euro für 10 Kinder, 6 Euro für jedes weitere Kind (maximal 15 Kinder)

Anmeldung: Online-Buchungsformular , per Mail museen@hanau.de oder unter 06181/295 1799 Ende der weiteren Informationen

Museum Jagdschloss Kranichstein in Darmstadt

Mit dem Schwerpunkt Jagd gehört das Museum Jagdschloss Kranichstein zu den bedeutendsten Jagdmuseen Europas. Im idyllischen Schlosspark ist für Kinder, die zwischen April und Oktober Geburtstag haben, das "Sommerfest im Schlosspark" buchbar: Mit Ringen, Lanzen, Bällen und Schlägern lernen die Geburtstagsgäste Croquet, Ringstechen und andere historische Spiele kennen. Damals waren das keine Kinderspiele, sondern dienten den Erwachsenen als Abwechslung zum Leben am Hof. Bei schlechtem Wetter wird ein Alternativprogramm in den Räumen des Jagdschlosses angeboten.

Das zweite Museum des Jagdschlosses, das Mitmach-Museuem "bioversum", beschäftigt sich mit der biologischen Sicht auf das kulturelle und naturhistorische Erbe und der Vermittlung ihrer lebenden Vielfalt. Auch hier können Kindergeburtstage gebucht werden.

Weitere Informationen Organisatorisches Umfang: 3 Stunden, maximal 12 Kinder von 6 bis 10 Jahren

Kosten: Pauschalpreis inkl. Eintritt und Material: 145 Euro, plus 35 Euro pro Zusatzstunde ohne Programm; 60 Euro Zusatzgebühr, wenn mehr Kinder mitgebracht werden als zugelassen

Anmeldung: Buchungsformular für das Sommerfest im Schlosspark Ende der weiteren Informationen

Grube Messel in Messel

Die Fossillagerstätte Grube Messel in Messel (Darmstadt-Dieburg) ist seit 1995 Deutschlands erstes Unesco-Weltnaturerbe und dokumentiert die Entwicklungsgeschichte der Erde. In der Schatzkammer lagern Originalfossilien, unter anderen von einem Urpferd und einem Krokodil. Auf einer begleiteten Schnitzeljagd durch die Grube Messel folgen die Kinder versteckten Hinweisen und lösen Aufgaben zu einer längst vergangenen Zeit vor 48 Millionen Jahren.

Dabei erfahren sie, wie die Grube Messel entstanden ist und wie Europa nach dem Aussterben der Dinosaurier aussah. Sind alle Aufgaben richtig gelöst, ergibt sich eine Zahlenkombination zum Öffnen einer geheimnisvollen Schatztruhe. Für die kleinen Gäste kann ein Verpflegungsangebot im Bistro des Museums gebucht werden.

