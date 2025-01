Straßenbahn-Crash in Kassel und Organspende-Not in Hessen

Nur 27 Stimmen zu wenig für die Bundestagswahl, weiterhin zu wenig Organspender in Hessen und gleich zwei Straßenbahn-Unfälle in Kassel. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Heute ist ein trauriger Tag für unsere Redaktion. Diejenigen unter Ihnen, die fleißig unseren Morgenticker verfolgen, werden es schon wissen: Meine Kollegin Sophia Averesch ist der Meinung, Norddeutschland sei schöner als Hessen (nein, das waren nicht ihre Worte - das hab ich mir jetzt ausgedacht) und hat deswegen heute ihren letzten Morgenticker geschrieben.

Sie wurde intern schon gebührend verabschiedet, aber das hindert mich natürlich nicht daran, ihr auch an dieser Stelle "Alles Gute!" zu wünschen. Machs gut, Sophia!

"Éowyn" sorgt für Wind in Hessen

Vor meinem Fenster in Frankfurt sehe ich zwar wieder einmal nur grauen Himmel, doch zumindest soll es wärmer werden.

Dass es heute in manchen Teilen Hessens ziemlich windig gewesen sein dürfte oder vielleicht auch noch ist, haben wir Orkan "Éowyn" zu verdanken, der in Irland und Großbritannien heute nicht nur für spektakuläre Wellen-Fotos , sondern leider auch für umgestürzte Bäume, gestrichene Flüge und Züge und Stromausfälle gesorgt hat .

Auch morgen könnte es bei uns in den höheren Lagen noch zu Sturmböen kommen. Und auch wenn es bis zu 13 Grad werden sollen: Auf sonniges Wetter sollte man sich trotz der vergleichsweise hohen Temperaturen nicht einstellen.

Unsere heutige Momentaufnahme sieht allerdings gar nicht nach Sturm und 13 Grad aus, sondern nach winterlicher Stille. Ich darf Ihnen präsentieren: die Ronneburg.

Die Ronneburg im Raureif. Die Aufnahme hat uns hessenschau.de-Nutzer Bernd Jürgen Frech aus Gründau geschickt. Bild © Bernd Jürgen Frech

Sechs Parteien nicht zur Bundestagswahl zugelassen

In Hessen kann nicht einfach jede Partei zur Bundestagswahl antreten. Grundsätzlich zwar schon, aber für kleinere Parteien gilt in diesem Jahr: Ohne die Unterschriften von 2.000 Unterstützerinnen und Unterstützern geht es leider nicht.

So kommt es, dass in diesem Jahr von 20 Parteien, die ihre Landeslisten eingereicht haben, nur 14 Parteien vom Landeswahlausschuss zugelassen wurden.

Besonders ärgern dürfte sich die "Gerechtigkeitspartei - Team Todenhöfer": Ihr fehlten nur 27 der erforderlichen Unterschriften. Das Team Todenhöfer kündigte deshalb bereits an, Beschwerde bei der Bundeswahlleiterin einlegen zu wollen.

Die Zahl der Wahlberechtigten ist in diesem Jahr übrigens leicht gesunken: Mit 4,3 Millionen sind 100.000 Menschen weniger wahlberechtigt als noch vor vier Jahren. Und auch hier zeigt sich wieder die Überalterung unserer Gesellschaft: Hessinnen und Hessen über 60 Jahre machen den größten Anteil aus. Zu diesem Thema hatte ich bereits am Mittwoch hier bei "Hessen am Abend" einen Link für Sie.

Wie die Uniklinik Frankfurt mehr Leberpatienten retten will

Wer auf ein Spenderorgan wartet, muss oft viel Geduld und Zeit mitbringen, wobei letzteres natürlich gerade für diese Menschen häufig ein echtes Problem darstellt.

Am Universitätsklinikum Frankfurt hat jetzt der 800. Patient eine Spenderleber erhalten. Und mehr als 100 Menschen stehen noch auf der Warteliste. Der 64-jährige Thomas Weber bekam seine neue Leber ausgerechnet in der Silvesternacht. Kann ein Jahr besser beginnen?

Denn das Grundproblem ist und bleibt der Spendermangel. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) haben im Jahr 2024 in Hessen 88 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Dem stehen rund 600 Menschen gegenüber, die dringend auf ein Spenderorgan warten.

Zwei Straßenbahnen zusammengestoßen - mehrere Verletzte

Wie eine Sprecherin der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) mitteilte, kam es heute Morgen gegen 8.20 Uhr an der Haltestelle "Schulzentrum Brückenhof" im Kasseler Stadtteil Oberzwehren nahe der Universität zu einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen. Dabei wurden elf Menschen leicht verletzt, vier von ihnen kamen ins Krankenhaus.

An dem Unfall waren eine Straßenbahn mit Beiwagen und eine Hochflurbahn - eine Bahn, in die man über mehrere Stufen einsteigt - beteiligt, so die KVG-Sprecherin. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Etwa zur selben Zeit ereignete sich ein weiterer Straßenbahnunfall an der Stelle, an der die Korbacher Straße auf die Frankfurter Straße trifft. Dort stieß eine Straßenbahn mit einem Auto zusammen, dessen Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Fahrgäste der Straßenbahn seien nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben, sagte die Feuerwehr.

In Kassel sind am Freitagmorgen zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Bild © Sophia Junginger/hr

Weitere Themen des Tages

Wer eine Wohnung sucht, ist Kummer gewohnt, denn bezahlbarer Wohnraum, in dem man auch wirklich leben möchte, ist in manchen Gegenden Mangelware. Hessens SPD-Bauminister Kaweh Mansoori hat deshalb dem grundlosen Leerstand den Kampf angesagt: Wer Wohnraum länger als sechs Monate leer stehen lässt, braucht in Kommunen mit Leerstandsatzung künftig eine Genehmigung. Sonst könnte es richtig teuer werden. FDP und AfD sind davon gar nicht begeistert.

Am Sonntag wird Christiane Tietz als erste Frau in das Amt der Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) eingeführt. Wichtige Eckdaten der 57-Jährigen: Sie isst gerne Grüne Soße, hört gerne Herbert Grönemeyers "Mensch", geht gerne wandern und fährt Ski. Klingt sympathisch. Mehr über sie erfahren Sie in unserem Interview. Und wenn Sie den Gottesdienst sehen wollen: Das hr-fernsehen überträgt am Sonntag ab 10.45 Uhr live aus Wiesbaden.

Vier Landräte und eine Landrätin aus Nordhessen haben gestern in Kassel deutlich gemacht, dass es um die Finanzen ihrer Landkreise nicht gut bestellt ist. Sie wüssten nicht mehr, wie sie die Kosten etwa für Krankenhäuser oder Ganztagsbetreuung stemmen sollten: "Wir sind zu Insolvenzverwaltern mutiert." Sie fordern deshalb mehr Geld von Bund und Land und sorgen sich um die Demokratie: Die Menschen nähmen immer mehr "Schwarz-Weiß-Botschaften" auf, das sei "eine Gefahr", sagte Winfried Becker (SPD, Schwalm-Eder).

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Im Auto sind viele Menschen ohne ihr Navigationsgerät aufgeschmissen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie es Flugzeugpilotinnen und -piloten gehen muss, wenn sie sich wegen einer GPS-Störung nicht mehr auf ihr Navigationsgerät verlassen können. Solche Störungen treten im Ostseeraum seit einiger Zeit jedoch immer häufiger auf - und werden laut norwegischer Kommunikationsbehörde nachweislich in Russland ausgelöst. Mehr dazu von meiner ehemaligen hr3-Kollegin Sofie Donges (liebe Grüße!) auf tagesschau.de.

von meiner ehemaligen hr3-Kollegin Sofie Donges (liebe Grüße!) auf tagesschau.de. Für das Team von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann lief es bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr ziemlich gut. Ursprünglich sollte sein Vertrag nur bis zur WM 2026 laufen, doch heute kam die Nachricht: Nagelsmann wird auch bei der EM 2028 auf der Trainerbank sitzen.

sitzen. Der deutsche Komponist Volker Bertelmann könnte nach seinem Oscar für die Musik zum Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" im Jahr 2023 in diesem Jahr erneut bei den Academy Awards abräumen: Diesmal ist er für die Musik zum Film "Konklave" nominiert . Und noch ein Oscar könnte nach Deutschland gehen: "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist als bester internationaler Film nominiert.