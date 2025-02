Ob rote Herzen oder schöne Stunden zu zweit: Der Heilige Valentin ist nicht der Schutzpatron der Blumen- und Schokoladen-Produzenten, sondern der Liebenden. Hier finden Sie Tipps zum Valentinstag und fürs Wochenende.

Schlachtwarm-verarbeitete Ahle Wurst, tristgraue Autobahnkreuze und kühle Hochhäuser der Bankenmetropole im Herzen - wer im ersten Moment an Hessen denkt, bekommt nicht unbedingt Schmetterlinge im Bauch. Dennoch hat dieses Bundesland viel für diejenigen zu bieten, die am Valentinstag und dem darauffolgenden Wochenende etwas zu zweit (oder auch alleine) unternehmen wollen.

Der mittlerweile durchaus bekannte Liebesweg in Poppenhausen (Fulda) sei hiermit als erstes genannt: ein etwa drei Kilometer langer Rundwanderweg mit tollem Panoramablick auf Poppenhausen und die Berge Wasserkuppe und Pferdskopf - inklusive romantischen Stationen am Wegesrand. Aber es gibt noch viel mehr:

Ein ganzes Museum für die Romantik gibt es in Frankfurt: Handschriften, Briefe und Gemälde aus der deutschen Romantik sind hier zusammengetragen. Direkt neben dem Goethe-Haus in der Innenstadt gelegen wirbt das Museum mit einer weltweit einzigartigen Sammlung zu Literatur, Kunst und Alltagskultur aus der Epoche, in der Emotionen, Fantasie und die Natur im Vordergrund standen.

"Wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge" - das Zitat des Dichters Friedrich von Hardenberg, auch als Novalis bekannt, zeigt nach Angaben des Museums das Selbstverständnis der Romantiker als Suchende. Romantik könne vieles sein, heißt es auf der Homepage des Museums: eine Epoche der Kulturgeschichte, ein ästhetisches Programm, eine Geisteshaltung - oder einfach ein Gefühl. Ein Romantik-Museum findet sich übrigens auch in Marburg .

Wem das zu kultur-historisch und zu wenig praktisch-romantisch ist, der kann davor, danach oder stattdessen einen wortwörtlich romantischen Abstecher zum nahegelegenen Eisernen Steg in Frankfurt machen. Die am Geländer der Brücke über den Main angebrachten Liebesschlösser sollen die ewige Liebe der Paare symbolisieren, die sie dort anbringen.

Liebe Lastet schwer: Rund 5 Tonnen Gewicht machen die Schlösser aus. Bild © hessenschau.de

Inzwischen ist auf der Fußgängerbrücke eine regelrechte Last der Liebe zusammengekommen: So schätzt die Stadt das Gesamtgewicht der Schlösser auf rund fünf Tonnen. Es sei aber eine schöne Tradition, dass Paare ihre Liebe an diesem historischen Ort besiegeln würden, sagt ein Sprecher. Für die Statik der Brücke stelle das bislang keine Gefahr dar. Das Mehrgewicht würde lediglich ein Prozent der maximal möglichen Belastung der gesamten Brücke ausmachen.

Romeo und Julia in Marburg - und ein ganz besonderes Herz

Kann Liebe jedes Hindernis überwinden und größer als Hass sein? So richtig erbaulich ist die Tragödie um die beiden Liebenden Romeo und Julia von William Shakespeare sicherlich nicht - dennoch romantisch genug, dass das Hessische Landestheater Marburg (HLM) den Stoff pünktlich zum Valentinswochenende auf die Bühne bringt. Premiere ist am Samstag, den 15. Februar - ein Tag nach Valentinstag. In den darauffolgenden Tagen und Wochen ist das Stück im Programm.

Die Neufassung mit Musik soll sogar für Kinder ab 13 Jahren geeignet sein, sodass hier ausnahmsweise auch ein Familienausflug romantischer Natur sein kann. Die Katastrophe der Tragödie, so heißt es vom HLM, müsse ja nicht das letzte Wort haben.

Wer danach noch mehr Romantik braucht, besucht noch den Kaiser-Wilhelm-Turm. Das auch Spiegelslustturm genannte Bauwerk liegt bei Marburg in den Lahnbergen und ist ein Aussichtsturm mit einer künstlerischen Besonderheit.

Das 1,2 Tonnen schwere Lichtkunstherz erregte zur Aufstellung 2007 in Marburg die Gemüter - Kitsch oder Rotlicht-Feeling? Heute gehört es zum Spiegelslustturm dazu und kann per Anruf leuchten. Bild © picture-alliance/dpa

2007 wurde am Turm das Lichtkunstwerk "Siebensiebenzwölfnullsieben" installiert - ein großes Neon-Herz, das nur leuchtet, wenn jemand anruft. Besucherinnen und Besucher können unter der kostenfreien Festnetznummer 06421-590469 ab der Abenddämmerung anrufen, dann hört man ein klingelndes Geräusch im Hörer - und schon soll das Herz vom höchsten Punkt im Stadtgebiet auf 400 Metern leuchten.

Entspannen in einer der Thermen in Hessen

Viele Orte in unserem Bundesland laden zur Entspannung und zu schönen Stunden zu zweit ein, aber besonders heiß wird es im wahrsten Sinne des Wortes in einer der vielen Thermen in Hessen. Die Toskana-Therme in Bad Orb (Main-Kinzig), die an der Weser gelegene Therme von Bad Karlshafen (Kassel) oder die frisch-restaurierte Therme in Bad Nauheim (Wetterau) sind nur eine kleine Auswahl an Thermen.

Dating im Radio am Valentinstag: das Ausgehspiel in hr1

Wer erst nach einer passenden zweiten Person suchen möchte, hat am Valentinstag die Gelegenheit dies mit einer Zeitreise zu verbinden. Die Sendung "Wer mit wem?" feiert einmalig ihr Comeback . Sie gab es bereits 1988 bis 2007 auf hr3, präsentiert von Moderatorin Susanne Fröhlich. Gemeinsam mit hr1-Moderator Klaus Reichert ist sie bei der Neuauflage des Ausgehspiels wieder mit dabei. Die Mission: Hörerinnen und Hörer zusammenbringen, ganz ohne Dating-Apps.

Bei der Sendung können sich Singles per Telefon live vorstellen. Wem gefällt, was er oder sie im Radio hört, ruft an und ein Kontakt wird hergestellt. Das Ausgehspiel ist am 14. Februar von 19.00 Uhr bis Mitternacht auf Sendung.

Gottesdienste für Liebende

Gleich mehrere Angebote für Liebende bieten die Kirchen an. So will die evangelische Kirche in Otzberg-Habitzheim (Darmstadt-Dieburg) einen Gottesdienst für Paare anbieten - hinterher soll auf die Liebe angestoßen werden. Nach Angaben des Kreises Darmstadt-Dieburg soll es auch in der katholischen Kirche in Mosbach eine Predigt für Liebende geben.

Neben verschiedenen Speed-Dating-Angeboten und Kennenlern-Veranstaltungen in diversen Städten öffnen die Kirchen ihre Tore auch für Paare und Singles. So feiert die Katholische Hochschulgemeinde Frankfurt den Semesterabschluss und einen Gottesdienst: In einer Segensfeier am Abend kann dort jede und jeder den Segen empfangen, allein oder zu zweit. Man habe die Feier ganz bewusst für Singles geöffnet, sagt Hochschulpfarrer Joachim Braun. "Es gibt heute ganz verschiedene Formen, wie Menschen Liebe leben. Und dazu gehören eben nicht nur Ehe oder Partnerschaft."

Ähnlich bei dem ökumenischen Angebot der Evangelischen Lukasgemeinde in Lampertheim (Bergstraße) - in Kooperation mit der Katholischen Pfarrei "Alfred Delp Südliches Ried": In der Domkirche können sich dabei alle Liebenden am Valentinstag segnen lassen - auch Singles. "Liebe hat so viele Formen und zeigt sich in so vielen Menschen, dass wir das Angebot nicht nur auf Paare begrenzen wollten", sagt Vikarin Annika Meisner. So seien auch Freundschaften eine Form von Liebe. Ebenso gebe es Liebe zwischen Eltern und Kindern, von verwitweten Menschen zu verstorbenen Partnern sowie die Selbstliebe.

Ein Ausflug in eine andere hessische Region oder einen botanischen Garten

Der Kasselaner und Kasseläner kennt den Bergpark samt Herkules wahrscheinlich bereits - aber nicht jeder aus Südhessen. Dabei hat Hessen so viel Schönes zu bieten, was am Valentinstag oder am darauf folgenden Wochenende einen Besuch wert wäre: der Neroberg in Wiesbaden, die kleinen Gässchen von Rüdesheim (Rheingau-Taunus) und das Niederwalddenkmal oder die Fuldaer Altstadt mit dem nahegelegenen Sternpark in der Rhön für gemeinsame Himmelsbeobachtungen.

Ein Valentinstag ohne Blumen? Denkbar. Doch es gibt die wunderbare Möglichkeit, die Flora mit einem Städtetrip zu verbinden: der Palmengarten in Frankfurt , der Botanische Karten in Kassel , der Neue Botanische Garten in Marburg , das Stadtschloss und der Schlossgarten von Fulda sowie der Botanische Garten der TU Darmstadt sind nur einige von den vielen Gärten und Parks Hessens - teilweise sogar mit freiem Eintritt.

Tolle Rezepte für einen kulinarischen Abend daheim

Nichts schlägt einen romantischen Abend in einem guten Restaurant - ein klassisches Candlelight-Dinner. Da hätte Hessen auch einiges zu bieten, doch richten sich diese Tipps an Kurzentschlossene. Wer jetzt für den Valentinstag noch einen Tisch in einem ordentlichen Restaurant bekommen möchte, muss entweder etwas Glück haben oder den Chef des Hauses seit Kindertagen kennen. Daher beschränken wir uns auf das Kochen zuhause.

Mit ein wenig Zeit und Ruhe kann ein Menü entstehen, dass jeden Sternekoch in den Schatten stellt. Es muss ja nicht gleich eine unromantische Bohnenpfanne sein, aber möglicherweise ein guter Fisch auf Fenchelsalat ? Die Radiosender hr1 und hr4 haben auf ihren Websites besondere Rezepte gesammelt - viele daraus stammen von Spitzenköchen aus Hessen. Vom Rotweinrisotto mit Kaninchenrücken oder einem Kürbis-Gnocchi mit Pinien-Salbei-Butter bis zur Leinsamen-Zucchini-Quiche wird hier jeder fündig - und kann nach getaner Arbeit das Essen zu zweit genießen.