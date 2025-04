Zu Besuch bei Rotkäppchen oder Frau Holle 5 Highlights der Deutschen Märchenstraße in Hessen

Wie eine Perlenkette zieht sich die deutsche Märchenstraße von Hanau nach Bremen, in diesem Jahr feiert sie ihren 50. Geburtstag . Jede der über 60 Perlen steht dabei für eine Station im Leben der Brüder Grimm oder einen Ort, der eng mit einem bekannten Märchen verknüpft ist.

hessenschau.de stellt Ihnen fünf Ausflugsziele vor, die die Brüder für ihre Märchen inspiriert haben (könnten).

Echten Rotkäppchen können Märchenfreunde in Schwalmstadt (Schwalm-Eder) begegnen. Die roten Hauben der traditionellen Schwälmer Tracht, auch Betzel genannt, sollen Inspiration und Vorlage für die Brüder Grimm gewesen sein.

Einen Einblick in die Geschichte der Schwälmer Tracht und ihre Verbindung zum Märchen "Rotkäppchen" gibt das Museum der Schwalm . Das Beste: Das Museum liegt mitten in der eindrucksvollen Wasserfestung Ziegenhain, die schon für sich einen Besuch wert ist.

Tipp: Wer gleich einen ganzen Festzug von Rotkäppchen sehen möchte, sollte die Ziegenhainer Salatkirmes nicht verpassen, die jedes Jahr zwei Wochen nach Pfingsten gefeiert wird. Der Festzug wird traditionell in der Schwälmer Tracht vollzogen.

Eine junge, schöne Prinzessin, die fernab ihres Schlosses mitten im Wald vergiftet wird, und das in der Gesellschaft von kleinen Bergarbeitern mit Zipfelmützen - klingt vertraut? Dann liegt das natürlich daran, dass Sie das Märchen "Schneewittchen" kennen.

Aber kennen Sie auch die Grafentochter Margaretha von Waldeck, die mit 20 Jahren vergiftet wurde? Wenn nicht, dann sollten Sie das Barockschloss Friedrichstein und das mitten im Kellerwald gelegene Bergwerksdorf Bergfreiheit im Kreis Waldeck-Frankenberg besuchen - die Heimat des möglichen historischen Schneewittchens.

Wer seinen Besuch nicht abwarten kann und mehr über Margaretha von Waldeck wissen möchte: hessenschau.de hat die ganze Geschichte aufgeschrieben.

Am Fuß des Hohen Meißners dreht sich im romantischen Fachwerkstädtchen Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) alles um Frau Holle. Diese ist als Sagengestalt schon wesentlich älter als das Märchen. Sie ließ es bereits als Erdgöttin unter dem Namen Hulda oder auch Freya vom Gipfel des Hohen Meißners schneien.

Alles über Frau Holle und ihre sagenhafte Vergangenheit erfahren Besucherinnen und Besucher im Frau Holle Museum "Holleum" oder bei einer Führung auf dem Frau Holle Rundweg in der märchenhaften Natur des Fulda-Werra-Berglands. Auch der sagenumwobene "Frau-Holle-Teich" ist einen Besuch wert.

Weitere Informationen

Weitere wichtige Orte entlang der Märchenstraße

Wer einen Ausflug plant und zum Beispiel etwas über das Leben der Brüder erfahren will, der starte in Hanau oder Steinau an der Straße, beides ehemalige Wohnorte der Brüder. Wer etwas über die Märchenerzählerin Dorothea Viehmann wissen will, eine der wichtigsten Quellen für die Grimm’schen Märchen, der kommt um einen Besuch ihres Heimatortes Baunatal nicht herum. Die Schauenburger Märchenwache wiederum befasst sich mit Johann Friedrich Krause, ebenfalls ein Märchenerzähler.

Ende der weiteren Informationen