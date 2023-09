Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

14. September – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Homburg

17. September - Bad Homburger Apfeltag

Am Sportzentrum Nord-West, Kirdorf, mit Infos zur Obstbaumpflege, Führungen u.a., von 11 bis 17 Uhr

Darmstadt

15. September - Nacht der offenen Tür

In der Volkssternwarte auf der Ludwigshöhe, von 19 bis 23 Uhr

Groß-Umstadt

15. bis 18. September - Umstädter Winzerfest

Im Stadtgebiet, mit Live-Musik, Kinderprogramm u.a., am Sonntag ab 13.30 Uhr Festzug, am Samstag ab 14 Uhr Kinderwinzerfest, am Montag ab 22 Uhr Feuerwerk u.a.

Hessisch Lichtenau

16./17. September – Kartoffelfest

Im Ortsteil Velmeden, am Samstag ab 19 Uhr Antrinken, am Sonntag ab 10.30 Uhr Festgottesdienst, ab 14 Uhr buntes Unterhaltungsprogramm u.a.

Hofgeismar

15. September – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 15 bis 19 Uhr

Langen

15. bis 17. September - Fürstliches Gartenfest

Auf dem Gelände von Schloss Wolfsgarten, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: ab 18 Euro

Lorsch

16. bis 18. September - Lorscher Kerb

Rund um den Marktplatz, mit Marktmeile entlang der Römer- und der Bahnhofstraße, Live-Musik auf drei Bühnen, Abendprogramm u.a.

Taunusstein

16. September - Weher Wiesn

Mit Live-Musik in der Silberbachhalle Wehen, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 24,50 Euro

Weitere Informationen Ihr Fest auf hessenschau.de Termine für Ihre Veranstaltungen senden Sie uns bitte mindestens 14 Tage im Voraus zu. Termine, die kurzfristiger eingehen, können wir leider nicht mehr berücksichtigen. Ende der weiteren Informationen