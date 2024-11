Fünfte Jahreszeit: Auftakt in vielen Fastnachtshochburgen

Es ist wieder soweit, um 11.11 Uhr hat für Närrinnen und Narren die fünfte Jahreszeit begonnen. Allein in Fritzlar und Fulda feierten mehrere hundert Teilnehmer.

Mehr als 300 Narren waren in Fritzlar bei einem Zug zum Rathaus dabei.

Bild © Silvia Ritter, hr

Die Elf ist traditionell eine närrische Zahl, deswegen auch der 11.11. als Sessionseröffnung. Am heutigen Montag wird in den hessischen Hochburgen wie Dieburg und Fulda, aber auch in Frankfurt, Idstein (Rheingau-Taunus), Fritzlar (Schwalm-Eder), Wiesbaden, Weilburg-Odersbach, Lindenfels im Odenwald (Bergstraße), Heuchelheim (Gießen) oder auch Lauterbach (Vogelsberg) - dort erst um 18.31 Uhr - gefeiert.

Mehr als 300 Teilnehmer in Fritzlar

In Fritzlar waren bei einem Zug zum Rathaus mehr als 300 Menschen unterwegs. Auch in Fulda feierten hunderte Narren in der Innenstadt den Beginn der fünften Jahreszeit. Vertreter aller Fastnachtsvereine liefen sternförmig zum Buttermarkt. Auf dem Dieburger Festplatz wurde das Kinder-Prinzenpaar von Kita-Kindern begrüßt.

Bild © Max Kleemann, hr

Teils wurde nicht nur die neue Session eröffnet, sondern auch das Rathaus erobert - so auch in Odersbach -, mit Kanonen und lauten Helau-Rufen. In Dieburg übrigens nicht, da ruft man "Äla". Hinter den Kulissen werden bereits die Kampagnen und Motive für die tollen Tage 2025 vorbereitet.

Inthronisation in Frankfurt

In Frankfurt wurde um 10.11 Uhr unter anderem das neue Prinzenpaar sowie das neue prinzliche Haus vorgestellt. Ab 11.11 Uhr sollte dann die Inthronisation des Prinzenpaares mit Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) stattfinden.

Bild © hr/Daniel Käthner

Bei den diesjährigen Rosenmontagszügen und am Faschingsdienstag waren zehntausende Narren durch die Straßen gezogen.