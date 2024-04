In Nord- und Osthessen hat es in der Nacht kräftig geschneit. Der plötzliche Wintereinbruch ließ Bäume umknicken und sorgte für Kalamitäten auf vielen Straßen. Ein Wetterumschwung ist frühestens in einer Woche in Sicht.

Die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer haben wohl schon die Sommerreifen aufgezogen, dabei wären in diesem April durchaus noch Winterreifen angebracht. In der Nacht zum Sonntag fielen in Nord- und Osthessen einige Zentimeter Schnee - und das nicht nur in höheren Lagen. Auf einigen Straßen und Autobahnen sorgte das für Behinderungen, die Polizei sprach am Sonntagmorgen von einer angespannten Lage.

Hauptproblem war die A7 zwischen Kassel und Hann. Münden/Lutterberg, wo sich laut Polizei mehrere Fahrzeuge festfuhren. Auch auf der A4 war zeitweise Stillstand angesagt.

Außerdem kippten infolge des plötzlichen Wintereinbruchs zahlreiche Bäume um oder Äste brachen ab. Betroffen war davon am Sonntagvormittag auch die A4 zwischen Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) und Hünfeld/Schlitz, in beiden Richtungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aber auch einige Bundes- und Landesstraßen waren blockiert - so zum Beispiel die B3 bei Fuldatal (Kassel) oder die B7 zwischen Kaufungen und Helsa (beide Kassel).

Bis zum Mittag zogen die Schneefälle nach Süden, selbst in Frankfurt fiel Schneeregen. Im Taunus wurde es auf den Straßen gefährlich glatt, so stellten sich auf der L3025 bei Niederreifenberg ein Bus und mehrere Autos quer.

Warnung vor Schneebruch im Wald

Verletzt wurde bei den wetterbedingten Unfällen nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei empfahl dringend, Autofahrten zu vermeiden.

Auch für Fußgänger ist das Wetter nicht ungefährlich: Wälder solle man derzeit möglichst nicht betreten, warnte die Polizei: Wegen umstürzender Bäume bestehe dort Lebensgefahr.

In Schlüchtern (Main.Kinzig), Petersberg (Fulda) und Hofgeismar (Kassel) fiel am Sonntag zeitweise der Strom aus, weil Bäume auf Stromleitungen gekippt waren. Relativ stabil blieb trotz der angespannten Wetterlage der Bahnverkehr: Zwischen Kassel und dem nordrhein-westfälischen Hamm war allerdings eine Oberleitung defekt, deshalb fielen auf der Strecke einige Züge aus.

Glühwein auf dem Frühlingsmarkt

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage deuten nicht auf eine Besserung hin: Das liege an einem "neuen Schwall Kaltluft aus Skandinavien", sagt hr-Meteorologe Michael Köckritz. Dazu gesellen sich Regen, Graupel und teilweise sogar Schnee. "Es zeichnet sich ab, dass das noch bis weit in die nächste Woche so weitergeht", so Köckritz.

Bildergalerie Bildergalerie Schnee! Der Winter meldet sich zurück Bild lädt... 1/9 Mit einer Schneehaube präsentierten sich diese Tulpen am Sonntag in Schwalmtal-Storndorf (Vogelsberg). Geknipst hat sie hessenschau.de-Nutzerin Cornelia Eltzner. Bild © Cornelia Eltzner Ende der Bildergalerie

Nach dem sommerlichen Intermezzo sind die Temperaturen abgestürzt, Heizung, Wolldecke und Winterjacke feiern in diesen Tagen in Hessen ihr Comeback. In Weilburg schenkt man beim Frühlingsmarkt am Wochenende gar wieder Glühwein und Kinderpunsch aus.

Live-Radar und Prognose Regenschirm-Wetter in Hessen Das Radar zeigt, wohin Regen oder Schnee ziehen - mit zwei Stunden Regenprognose. Alle fünf Minuten gibt es ein neues Radarbild mit der aktuellen Niederschlagsmenge. Gemessen wird mit Hilfe des Echos von Wetterradar-Stationen. Je stärker das Signal von Wolken und Regentropfen zurück an die Sendestation reflektiert wird, desto stärker ist der Niederschlag. Die Farben kennzeichnen die Stärke. Zur Übersicht

Nachtfrost kommt zurück

Das wechselhafte, regnerische Wetter ist für den April eigentlich normal. Das Problem sei der heftige Temperatursturz, meint Köckritz. Von bis zu 27 Grad ging es runter auf Werte von aktuell unter 10 Grad.

Der unterkühlte April bringt Hessen nun sogar wieder Frost. In den Nächten zu Montag und Dienstag könne es regional bis zu -5 Grad kalt werden, prognostiziert der hr-Wetterexperte. Für den Garten heißt das: Empfindliche Pflanzen sollten geschützt werden oder am besten noch gar nicht ins Beet gepflanzt werden .

Erst ab Ende April wieder wärmer

In den Mittelgebirgen könnte es am Sonntag sogar noch einmal zum Schlittenfahren reichen. "Der Schnee ist aber nicht mehr so trocken wie im Hochwinter, er sackt zusammen und taut an", erklärt Köckritz.

Es bleibt die Frage: Wann wird es wieder frühlingshaft und warm? Zum letzten Aprilwochenende hin könnte es leicht aufwärts gehen mit den Temperaturen. Michael Köckritz dämpft allerdings die Erwartungen: "20 Grad sehe ich nicht. Wenn's die 15 werden, sollten wir uns glücklich schätzen."

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht