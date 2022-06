Ein Abwahlverfahren gegen den Frankfurter OB wird immer wahrscheinlicher. Eine Chance, das zu umgehen, will die Römer-Koalition ihm noch geben: Per Antrag fordert sie Feldmann zum sofortigen Rücktritt auf. Doch der zeigt sich wenig beeindruckt.

Die Rufe nach einem Rücktritt von Peter Feldmann (SPD) sind schon seit einer Weile zu vernehmen, in den vergangenen Wochen sind sie lauter und zahlreicher geworden. Selbst die eigene Partei steht nicht mehr hinter dem Frankfurter Oberbürgermeister.

Weil er trotz des immer stärkeren Gegenwinds nicht weichen will, geht die Frankfurter SPD gemeinsam mit den Koalitionspartnern von Grünen, FDP und Volt den nächsten Schritt: Per Antrag in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag wollen sie Feldmann dazu auffordern, sein Amt niederzulegen.

"Nicht in der Lage, Amt angemessen auszuüben"

Als Begründung nannte die SPD bei der Ankündigung des Antrags Anfang Juni, dass es keine Vertrauensbasis mehr gebe. Die Entscheidung sei den Mitgliedern schwer gefallen. Die Anklage gegen Feldmann im AWO-Skandal, sein Umgang mit den Vorwürfen und sein Fehlverhalten in den vergangenen Wochen hätten "mehr als deutlich gemacht, dass Peter Feldmann offenkundig nicht in der Lage ist, sein Amt weiter angemessen auszuüben", heißt es in dem Antrag, den alle Koalitionspartner unterschrieben haben.

Weitere Informationen hessenschau extra Das hr-fernsehen zeigt am Donnerstag ab 20.15 Uhr ein hessenschau extra zum Thema "Oberbürgermeister ohne Rückhalt". Ende der weiteren Informationen

Den Parteien sei es egal, ob Peter Feldmann seinen Rücktritt oder einen Antrag auf vorzeitigen Ruhestand einreiche. Sollte Feldmann dieser Aufforderung nicht nachkommen, droht die Koalition mit der Einleitung eines Abwahlverfahrens bei der Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli. Dem müssten zwei Drittel der Stadtverordneten zustimmen, danach würde ein Bürgerentscheid folgen.

Feldmann: "Klebe nicht an meinem Stuhl"

Bisher deutet nichts darauf hin, dass Feldmann der Aufforderung zum Rücktritt nachkommt. Im Vorfeld zeigte er sich auch von einem möglichen Abwahlverfahren wenig beeindruckt. "Ich liebe meinen Job, aber ich klebe nicht an meinem Stuhl", erklärte er am Mittwoch. "Ich habe keine Sorgen davor, mich zum dritten Mal dem direktem Votum der Frankfurterinnen und Frankfurter zu stellen." Er verwies darauf, dass er bei zwei Direktwahlen deutliche Mehrheiten errungen habe - zuletzt mehr als 70 Prozent der Stimmen bei der OB-Wahl 2018.

Mögliche Abwahl Peter Feldmann will sich Bürgervotum stellen Alles deutet darauf hin, dass es in Frankfurt erstmals zu einem Abwahlverfahren gegen einen amtierenden Oberbürgermeister kommt. Amtsinhaber Feldmann aber zeigt sich unbeeindruckt. Für einen eventuellen Bürgerentscheid sieht er sich gut gerüstet. Zum Artikel

"Es würde mich freuen, mit den Fraktionen weiter ins Gespräch zu kommen - auch, um offen über Alternativen zu sprechen", teilte Feldmann weiter mit. Um welche Alternativen es dabei gehen könnte, ließ er allerdings offen.

Abwahl schwierig

Die hohen Hürden eines Abwahlverfahrens könnten sich tatsächlich zu Feldmanns Gunsten auswirken. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der Stadtverordneten scheint bei der derzeitigen Stimmungslage zwar realistisch, doch am Bürgerentscheid könnte es scheitern.

Denn zum einen müsste eine Mehrheit für seine Abwahl votieren. Diese Mehrheit müsste aber auch noch mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten entsprechen. Zuletzt hatten sich an den OB-Wahlen gerade einmal 37,6 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt - in der Stichwahl sogar nur noch 30,2 Prozent.

Bürgermeister-Abwahlverfahren Schon für 18 Rathaus-Chefs in Hessen war vorzeitig Schluss Der Stuhl von Frankfurts Oberbürgermeister Feldmann wackelt, das Stadtparlament könnte ein Abwahlverfahren in Gang setzen. Auf diesem Weg verloren schon einige Stadtoberhäupter in Hessen ihr Amt. In Großstädten ist eine Abwahl allerdings besonders schwierig. Zum Artikel

Feldmann muss in AWO-Affäre vor Gericht

Feldmann steht zum einen wegen der AWO-Affäre in der Kritik. Die Staatsanwaltschaft hatte im März Anklage wegen eines hinreichenden Tatverdachts der Vorteilsannahme erhoben. Das Landgericht hat die Anklage inzwischen zugelassen. Feldmanns Frau habe als Leiterin einer AWO-Kita "ohne sachlichen Grund" ein übertarifliches Gehalt bezogen, hieß es.

Zudem soll die AWO Feldmann im Wahlkampf 2018 durch Einwerbung von Spenden unterstützt haben. Im Gegenzug habe er die Interessen der AWO Frankfurt "wohlwollend berücksichtigen" wollen.

Zum anderen hatte sich der 63-Jährige rund um das Europapokal-Finalspiel der Eintracht und die Siegesfeier mehrere Fehltritte geleistet und für Irritationen gesorgt. So zeigte beispielsweise ein Video, wie er sich sexistisch gegenüber Flugbegleiterinnen äußerte.