Naas: "Sehe uns nicht in der Verpflichtung"

Für die Liberalen war der Wahlabend eine Zitterpartie: Am Ende schaffte die FDP den Einzug in den Landtag und scheiterte nicht an der Fünf-Prozent-Hürde. Spitzenkandidat Stefan Naas erklärte das Ergebnis am Morgen in hr-iNFO damit, dass die Bundespolitik den Wahlkampf überlagert habe - es sei nicht gelungen, mit landespolitischen Themen durchzudringen.

"Die Ampel insgesamt muss sich stärker zusammenraufen, muss auch schneller klare Lösungen finden", sagte Naas. Dazu gehöre es auch, weniger zu streiten. Bei Koalitionsverhandlungen in Hessen wird die FDP angesichts des niedrigen Ergebnisses wohl keine große Rolle spielen. "Ich sehe uns da zunächst nicht in der Verpflichtung", sagte Naas.