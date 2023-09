Die FDP will in Hessen wieder mitregieren. Zur Landtagswahl wirbt sie für Technologieoffenheit bei der Energieversorgung, erleichterten Wohnungsbau und weniger Bürokratie, um Fachkräfte zu gewinnen. Hier die Zusammenfassung der wichtigsten Themen.

Im Bund regiert die FDP mit, in Hessen dagegen sind neun Jahre vergangen, seit die Liberalen zuletzt der Koalition angehörten. Wie damals unter Ministerpräsident Roland Koch und dann Volker Bouffier will die Partei am liebsten wieder mit der CDU regieren. Das hat Spitzenkandidat Stefan Naas bereits verlauten lassen. Außerdem strebt er ein Ergebnis von mindestens zehn Prozent an.

Ihren inhaltlichen Schwerpunkte setzt die FDP für die Landtagswahl bei Wirtschaft und Bildung. Auch der Digitalisierung widmet sie ein langes Kapitel. So soll es eine Digitalstrategie nicht nur für den Mobil- und Breitbandausbau, sondern auch für Schulen, das Gesundheitswesen und die Polizei geben.

Wichtige Aussagen und Ziele aus dem Wahlprogramm der FDP zur Hessen-Wahl*

Bildung
Digitalstrategie Schule Hessen: flächendeckend schnelles WLAN an Schulen, digitale Lernplattformen ausbauen, Tablets statt Schulbücher, Medienkompetenz-Trainings

Schule Hessen: flächendeckend schnelles WLAN an Schulen, digitale Lernplattformen ausbauen, Tablets statt Schulbücher, Medienkompetenz-Trainings Verpflichtender Informatikunterricht in der Sekundarstufe I

in der Sekundarstufe I MINT -Schwerpunktschulen ausbauen, MINT-Fächer durch Projekte und Unternehmensbesuche fördern

-Schwerpunktschulen ausbauen, MINT-Fächer durch Projekte und Unternehmensbesuche fördern Themen Wirtschaft und Finanzen im Fach PoWi stärken, Schulen sollen Politik und Wirtschaft gleichberechtigt getrennt unterrichten können

und Finanzen im Fach PoWi stärken, Schulen sollen Politik und Wirtschaft gleichberechtigt getrennt unterrichten können Gegen Lehrkräftemangel : angemessene Verdienst-, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, kontinuierliche Bedarfsplanung, Fachkräfteoffensive für Grund-, Förder- und Berufsschullehrkräfte, Quer- und Seiteneinsteiger in Vollzeit und berufsbegleitend gewinnen

: angemessene Verdienst-, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, kontinuierliche Bedarfsplanung, Fachkräfteoffensive für Grund-, Förder- und Berufsschullehrkräfte, Quer- und Seiteneinsteiger in Vollzeit und berufsbegleitend gewinnen Mehr Sekretariats- und Assistentenstellen , weniger Berichtspflichten für Schulleiter und Lehrkräfte

, weniger Berichtspflichten für Schulleiter und Lehrkräfte Kitas : höhere Investitionen in frühkindliche Bildung, Sprachförderung und digitale Ausstattung

Flächendeckende Ausbildungsvergütung und höhere Einstiegsgehälter für Erzieherinnen und Erzieher
Digitalisierung
Landesrechnungshof soll Gesetze auf ihren Bürokratieaufwand hin prüfen und Vorschläge für Digitalisierung und Vereinfachung machen

auf ihren Bürokratieaufwand hin prüfen und Vorschläge für Digitalisierung und Vereinfachung machen Digitalministerium : Digital-Kompetenzen anderer Ministerien dort bündeln, Aufbau als projektorientierte Organisation mit Innovationslaboren und Digital Hubs

: Digital-Kompetenzen anderer Ministerien dort bündeln, Aufbau als projektorientierte Organisation mit Innovationslaboren und Digital Hubs Bis Ende der Legislaturperiode Glasfaser und 5G für alle, dazu z. Bsp. bürokratische Hürden abbauen, Gigabit-Gutscheine an Bürgerinnen und Bürger verteilen, Einbau von Glasfaserkabeln vorschreiben und Mobilfunkmasten bei öffentlich geförderten Bau- und Sanierungsprojekten installieren

und für alle, dazu z. Bsp. bürokratische Hürden abbauen, Gigabit-Gutscheine an Bürgerinnen und Bürger verteilen, Einbau von Glasfaserkabeln vorschreiben und Mobilfunkmasten bei öffentlich geförderten Bau- und Sanierungsprojekten installieren 6G-Forschungszentrum in Hessen aufbauen

in Hessen aufbauen Volldigitalisierte papierlose Verwaltung bis 2028, digitale Bürgerbeteiligung wie E-Voting einführen

bis 2028, digitale Bürgerbeteiligung wie einführen Open-Data-Strategie für Hessen: nicht-personenbezogene Daten von Verwaltung und öffentlichen Unternehmen maschinenlesbar zugänglich machen

Hessisches Datenschutzsiegel einführen
Energie
In Rechenzentren erzeugte Abwärme in lokale Nahwärmenetze einspeisen (die Bundesregierung plant, neue Rechenzentren zur Abwärmenutzung zu verpflichten, Anm. d. Red.)

in lokale Nahwärmenetze einspeisen (die Bundesregierung plant, neue Rechenzentren zur Abwärmenutzung zu verpflichten, Anm. d. Red.) Programme zur Steigerung der Energieeffizienz ausbauen, mit Großverbrauchern individuelle Lösungen finden

ausbauen, mit Großverbrauchern individuelle Lösungen finden Für die Stilllegung vorgesehene Kohle- und Gaskraftwerke zunächst behalten, später auf klimafreundliche Energien umrüsten

zunächst behalten, später auf klimafreundliche Energien umrüsten Wasserstoff-Zukunftsgesetz für Hessen: technologieoffene Nutzung von Wasserstoff in allen Sektoren und Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur fördern

für Hessen: technologieoffene Nutzung von Wasserstoff in allen Sektoren und Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur fördern Biomasse - und Biogaskraftwerke, Solarthermie und Photovoltaik ausbauen

- und Biogaskraftwerke, Solarthermie und ausbauen Windkraft : größere Potenziale in der Nord- und Ostsee als in Hessen

Energieforschung ausbauen, Erforschung der Kernfusion in Darmstadt unterstützen
Gesundheit
Hessen zum Vorreiter-Bundesland im Bereich E-Health und Telemedizin machen

und machen Gesamtstrategie für Prävention entwickeln, z. Bsp. mit App, Online-Trainings und niedrigschwelligen Impfangeboten

entwickeln, z. Bsp. mit App, Online-Trainings und niedrigschwelligen Impfangeboten Versorgungsassistenten für Routinekontrollen oder Beratungen auf dem Land, die sich bei Bedarf mit Ärzten absprechen

für Routinekontrollen oder Beratungen auf dem Land, die sich bei Bedarf mit Ärzten absprechen Aufbau regionaler Gesundheitsversorgungszentren inkl. Apotheken, Physiotherapie, ambulanter Pflege

inkl. Apotheken, Physiotherapie, ambulanter Pflege Krankenhausstruktur : zusätzlich zu Fallpauschalen Vorhalteleistungen finanzieren und nach Qualitätskriterien festlegen, welche Krankenhäuser welche Leistungen anbieten (entspricht den Plänen der Bundesregierung für eine Krankenhausreform zum 1. Januar 2024, Anm. d. Red.)

Gegen Pflegekräftemangel: Bürokratie abbauen, Aus- und Weiterbildungsoffensive, Anreize für Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit schaffen, Wiedereinstiegsprogramm, Geflüchtete in den Pflegeberuf bringen, 105-prozentige Personalquote in Heimen einführen
Klima & Umwelt
Pläne zur Klimaanpassung für alle öffentlichen Räume erstellen

für alle öffentlichen Räume erstellen Isolierte Biotope vernetzen, Gewässer renaturieren, Moore wiederherstellen

vernetzen, Gewässer renaturieren, Moore wiederherstellen Innovativer Waldumbau : zusammenhängende Flächen grundsätzlich erhalten, Interessen von Bewirtschaftung, Naturschutz und Freizeitnutzern miteinander verbinden

: zusammenhängende Flächen grundsätzlich erhalten, Interessen von Bewirtschaftung, Naturschutz und Freizeitnutzern miteinander verbinden Insektenschutz : Forschung fördern, um Pflanzenschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft zu optimieren

Flächenkreislaufwirtschaft: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche entsprechend dem Klimaschutzplan der Bundesregierung bis 2050 auf Netto-Null reduzieren, dazu Baulücken schließen statt Neubaugebiete ausweisen, interkommunales Angebot von Gewerbeflächen und Wohngebieten
Landwirtschaft
Forschung zur vertikalen Landwirtschaft (Produktion pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse in mehrstöckigen Gebäuden in Ballungsräumen, Anm. d. Red.) verstärken, Pilotprojekte anstoßen

(Produktion pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse in mehrstöckigen Gebäuden in Ballungsräumen, Anm. d. Red.) verstärken, Pilotprojekte anstoßen Ernährungssicherung als Staatsziel in die Hessische Verfassung aufnehmen

als Staatsziel in die Hessische Verfassung aufnehmen Ökolandbau entlang der Nachfrage ausbauen, das Ziel von 25 Prozent Anteil bis 2025 neu evaluieren

entlang der Nachfrage ausbauen, das Ziel von 25 Prozent Anteil bis 2025 neu evaluieren Landwirte für vielfältige Leistungen bei Klimaschutz , Erhalt der Artenvielfalt , Umwelt- und Gewässerschutz und Landschaftspflege tragfähig vergüten

, Erhalt der , und Landschaftspflege tragfähig vergüten Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) mit Schwerpunkt auf digitale Techniken und Tierwohlställe deutlich aufstocken, Internetplattform für übersichtliche Informationen zu Förderprogrammn einführen

Wolf: aktives Bestandsmanagement, sobald der Bund die rechtliche Möglichkeit geschaffen hat, Populationsstudie beauftragen
Mobilität
Technologieoffenheit, passende Infrastruktur bereitstellen, z. Bsp. flächendeckend (Schnell-)Ladesäulen für E-Mobilität

bereitstellen, z. Bsp. flächendeckend (Schnell-)Ladesäulen für E-Mobilität Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe für Luftverkehr, Autos und Lkw einsetzen, Produktion enorm ausbauen und Hessen zum Vorreiter in der Entwicklung machen

und für Luftverkehr, Autos und Lkw einsetzen, Produktion enorm ausbauen und Hessen zum Vorreiter in der Entwicklung machen Lkw-Stellflächen und Schienen ausbauen, hessische Schieneninfrastrukturgesellschaft gründen, um Planungszeiten zu verringern

und Schienen ausbauen, hessische gründen, um Planungszeiten zu verringern ÖPNV : Ballungsraum Rhein-Main enger ans Umland anbinden, zwölf größere Städte umstiegsfrei im 30-Minuten-Takt erreichbar machen, mehr Gleise nach Gießen, Kassel und Mainz, mehr On-Demand-Angebote auf dem Land

: Ballungsraum Rhein-Main enger ans Umland anbinden, zwölf größere Städte umstiegsfrei im 30-Minuten-Takt erreichbar machen, mehr Gleise nach Gießen, Kassel und Mainz, mehr On-Demand-Angebote auf dem Land Mehr Schnellradwege und mehr Möglichkeiten, in der Bahn Fahrräder mitzunehmen

Alle vom Bund geförderten Fernstraßen sowie neue Brücken planen, mehr in Straßen investieren, Riederwaldtunnel in Frankfurt endlich bauen (die Autobahn GmbH will den Ausbau 2031 abschließen, Anm. d. Red.)
Sicherheit
1.500 zusätzliche Polizisten bis 2027, Laufbahnen für mehr Attraktivität des Berufs neu ordnen

bis 2027, Laufbahnen für mehr Attraktivität des Berufs neu ordnen Digitalisierung der Polizei vorantreiben, auch um Cyberkriminalität besser zu begegnen

der Polizei vorantreiben, auch um Cyberkriminalität besser zu begegnen Keine Staatstrojaner oder Massenüberwachung privater Kommunikation

oder Massenüberwachung privater Kommunikation Jährliche Überwachungsgesamtrechnung für Hessen: Kosten für alle Überwachungen, Online-Durchsuchungen und installierten Videokameras sowie Ermittlungserfolge daraus

für Hessen: Kosten für alle Überwachungen, Online-Durchsuchungen und installierten Videokameras sowie Ermittlungserfolge daraus Modernes Verfassungsschutzgesetz , mehr parlamentarische Kontrolle, Möglichkeiten für Whistleblower

, mehr parlamentarische Kontrolle, Möglichkeiten für Whistleblower Freiheitliches Versammlungsrecht : keine präventive Videoüberwachung, keine Zivilpolizei

Prävention von/Kampf gegen Extremismus jeder Art: Spezialeinheiten bei der Polizei prüfen, Staatsschutzabteilungen stärken, Polizeianwärter überprüfen, Extremisten entwaffnen
Wirtschaft
Gegen Fachkräftemangel: modernes Einwanderungsrecht mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild auf Bundesebene, zentrale Ausländerbehörde für Fachkräftezuwanderung, weniger Hürden bei Anerkennung und Zugang zu Ausbildungsberufen (ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Punktesystem hat die Bundesregierung im Juli beschlossen, Anm. d. Red.)

: modernes Einwanderungsrecht mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild auf Bundesebene, zentrale Ausländerbehörde für Fachkräftezuwanderung, weniger Hürden bei Anerkennung und Zugang zu Ausbildungsberufen (ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Punktesystem hat die Bundesregierung im Juli beschlossen, Anm. d. Red.) Gründungen fördern: mehr Venture-Capital und Stipendien, regionale Center of Innovation (Kooperation mit Hochschulen, Berufsschulen, Schulen), alle Anträge und Formulare nur einmal digital erfassen

fördern: mehr Venture-Capital und Stipendien, regionale Center of Innovation (Kooperation mit Hochschulen, Berufsschulen, Schulen), alle Anträge und Formulare nur einmal digital erfassen Industrie innovativer machen: House of Production zur Entwicklung digitaler Technologien für die Produktion gründen

innovativer machen: House of Production zur Entwicklung digitaler Technologien für die Produktion gründen Automobilwirtschaft stärken: Forschung und Entwicklung autonom gesteuerter Fahrzeuge und vernetzter Mobilitätsdienstleistungen ausbauen

stärken: Forschung und Entwicklung autonom gesteuerter Fahrzeuge und vernetzter Mobilitätsdienstleistungen ausbauen Handwerk stärken: Förderprogramme für Auszubildende mit schulischen Defiziten, Meister-Bonus auf bayerischem Niveau einführen (beträgt 3.000 Euro - in Hessen sind es 1.000 Euro, Anm. d. Red.)

Gleichstellung: Gehaltsspanne in Stellenausschreibungen transparent machen, Leistung statt Zeit bezahlen, Unterbrechungen für Familienzeit ermöglichen, Homeoffice in Rahmentarifverträgen verankern
Wohnen
Weniger Regulierung im Wohnungsbau: Aufstocken und Dachgeschossausbau ohne Baugenehmigung ermöglichen

: Aufstocken und Dachgeschossausbau ohne Baugenehmigung ermöglichen Umwandlungsverbot von Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen abschaffen

von Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen abschaffen Mietpreisbremse abschaffen (geht nur auf Bundesebene, Anm. d. Red.)

abschaffen (geht nur auf Bundesebene, Anm. d. Red.) Bei der Grunderwerbsteuer einen einmaligen Freibetrag von bis zu 500.000 Euro für die erste selbstgenutzte Immobilie einführen

Verbindliche Fristen für Baugenehmigungsverfahren: Nach einem Monat sollen vereinfachte Verfahren als genehmigt gelten, nach zwei Monaten normale Verfahren
Zuwanderung
Möglichst niedrigschwellige Angebote zum Spracherwerb, etwa Sprach-Tandems, sowie Anleitungen für deutsche Bürokratie

, etwa Sprach-Tandems, sowie Anleitungen für deutsche Bürokratie Pflichtkurse zum politischen System in Deutschland sowie zu Rechten und Pflichten (über Kurse für Geflüchtete entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anm. d. Red.)

zum politischen System in Deutschland sowie zu Rechten und Pflichten (über Kurse für Geflüchtete entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anm. d. Red.) Konsequente Abschiebung , wenn Zuwanderer die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht anerkennen, Liste sicherer Herkunftsländer erweitern (geht nur auf Bundesebene, Anm. d. Red.)

, wenn Zuwanderer die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht anerkennen, Liste sicherer Herkunftsländer erweitern (geht nur auf Bundesebene, Anm. d. Red.) Initiativen zur Integration ermutigen und stärken, hessischen Integrationspreis ausweiten

ermutigen und stärken, hessischen Integrationspreis ausweiten Allen Zuwanderern ungeachtet der Bleibeperspektive sofort und unbürokratisch eine Arbeit erlauben, ausländische Abschlüsse zügig anerkennen, Fort- und Weiterbildungen für Geflüchtete anbieten (die Arbeitserlaubnis hängt vom Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ab, Anm. d. Red.)

*Die Auswahl basiert auf den im jüngsten hr-Hessentrend vom März 2023 genannten wichtigsten politischen Themen.