Mit diesem Wahlprogramm will die CDU stärkste Kraft in Hessen bleiben

Wie will die CDU drängende Probleme in Hessen angehen? Zum Beispiel mit mehr Tempo bei Erneuerbaren Energien, E-Fuels und tausenden zusätzlichen Erzieherinnen. Hier die Zusammenfassung der wichtigsten Themen.

Audiobeitrag Audio Was bringen die Wahlprogramme der Parteien? Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Seit 1999 stellt die CDU die stärkste Fraktion im Landtag und den Ministerpräsidenten in Hessen. Wenig verwunderlich also, dass in ihrem Wahlprogramm zur bevorstehenden Landtagswahl mit dem Titel "Hessen weiter führen - unser Hessenprogramm 2024 - 2029" viel von weiterführen, ausbauen, beibehalten die Rede ist. Ansätze und Ideen für eine grundlegend neue Politik finden sich auf den 163 Seiten nachvollziehbar nicht - damit würde die Hessen-CDU ihre Regierungsarbeit der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte widerlegen.

Als ihre Kernanliegen führt die CDU unter anderem einen Zuschuss für Ersteigenheimkäufer, mehr Kita-Erzieher, ein gerechteres Schulsystem, eine kostenlose Ausbildung zum Meister und die Entwicklung CO2-neutraler Kraftstoffe für Verbrennerautos an.

Wichtige Aussagen und Ziele aus dem Wahlprogramm der CDU zur Hessen-Wahl*

{if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 9743 ? 'Abschnitt <a name="Bildung">Bildung</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Bildung">Bildung</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 9743 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Bildung">Bildung</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem9743" > Bildung Grundkompetenzen Rechnen, Schreiben und Lesen stärken, unter anderem durch eine zusätzliche Deutschstunde in den Klassen 1 und 2

Rechnen, Schreiben und Lesen stärken, unter anderem durch eine zusätzliche Deutschstunde in den Klassen 1 und 2 Praktische Kompetenzen wie Vertragsabschlüsse, Altersvorsorge, Aktienhandel, Umgang mit Fake News unterrichten

wie Vertragsabschlüsse, Altersvorsorge, Aktienhandel, Umgang mit Fake News unterrichten Gegen den Lehrkräftemangel : Personalbedarf zu 105 Prozent decken, damit auch bei Ausfällen der Grundunterricht gesichert ist; mehr sozialpädagogische Fachkräfte einstellen, Möglichkeiten zum Quereinstieg ins Lehramt ausweiten

: Personalbedarf zu 105 Prozent decken, damit auch bei Ausfällen der Grundunterricht gesichert ist; mehr sozialpädagogische Fachkräfte einstellen, Möglichkeiten zum Quereinstieg ins Lehramt ausweiten Digitalisierung : ab Klasse 7 digitales Endgerät ermöglichen, Virtual-Reality-Raum an jeder Schule

: ab Klasse 7 digitales Endgerät ermöglichen, Virtual-Reality-Raum an jeder Schule Kitas: über Baurecht Bau von Kindertagesstätten beschleunigen, Betreuungsangebote durch Arbeitgeber (Betriebskitas) ausweiten

beschleunigen, Betreuungsangebote durch Arbeitgeber (Betriebskitas) ausweiten Kitas: 10.000 neue Erzieherinnen und Erzieher bis 2028 {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 1270 ? 'Abschnitt <a name="Digitalisierung">Digitalisierung</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Digitalisierung">Digitalisierung</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 1270 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Digitalisierung">Digitalisierung</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem1270" > Digitalisierung Flächendeckenden Zugang zu Glasfaser bis 2030 ermöglichen, gezielt ländlichen Raum fördern

bis 2030 ermöglichen, gezielt ländlichen Raum fördern Bis 2025 täglich im Schnitt 10 5G-Mobilfunkmasten errichten

errichten Digitalministerium zum Zukunftsministerium für Digitalisierung, Forschung und Technologie ausbauen

zum Zukunftsministerium für Digitalisierung, Forschung und Technologie ausbauen Planungs- und Genehmigungsverfahren für alle Verkehrs-, Bau- und Infrastrukturprojekte digitalisieren und damit beschleunigen

für alle Verkehrs-, Bau- und Infrastrukturprojekte digitalisieren und damit beschleunigen Ansiedlung von Rechenzentren rund um den Internetknoten De-CIX in Frankfurt weiter stärken und gleichzeitig deren Abwärme nutzen (nachhaltige Digitalisierung) {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 105 ? 'Abschnitt <a name="Energie">Energie</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Energie">Energie</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 105 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Energie">Energie</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem105" > Energie Hessen zum Leitstandort für lasergetriebene Kernfusion machen (Energieerzeugung durch Verschmelzen von Atomkernen, die bislang sehr energieintensiv ist und an der seit Jahrzehnten geforscht wird, Anm. d. Red.)

machen (Energieerzeugung durch Verschmelzen von Atomkernen, die bislang sehr energieintensiv ist und an der seit Jahrzehnten geforscht wird, Anm. d. Red.) Nah- und Fernwärmenetz ausbauen und bessere Rahmenbedingungen für Abwärmenutzung von Rechenzentren und Produktionsstätten schaffen

ausbauen und bessere Rahmenbedingungen für Abwärmenutzung von Rechenzentren und Produktionsstätten schaffen Genehmigungsverfahren für überregionale Stromleitungen beschleunigen durch Verzicht auf vorgelagerte Raumordnungsverfahren (die Bundesregierung hat bereits schnellere Verfahren ermöglicht, Anm. d. Red.)

beschleunigen durch Verzicht auf vorgelagerte Raumordnungsverfahren (die Bundesregierung hat bereits schnellere Verfahren ermöglicht, Anm. d. Red.) Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen straffen durch zusätzlichen Infrastruktur-Senat am Hessischen Verwaltungsgerichtshof

straffen durch zusätzlichen Infrastruktur-Senat am Hessischen Verwaltungsgerichtshof 100.000-Dächer-Programm: vergünstigte oder zinslose Darlehen für Solaranlagen bereitstellen - ein Prozent der Landesfläche soll Photovoltaik vorbehalten sein (bereits im Energiegesetz festgeschrieben, Anm. d. Red.)

bereitstellen - ein Prozent der Landesfläche soll Photovoltaik vorbehalten sein (bereits im Energiegesetz festgeschrieben, Anm. d. Red.) Mehr Energieberatungsangebote für Haushalte mit geringem Einkommen {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 5701 ? 'Abschnitt <a name="Gesundheit">Gesundheit</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Gesundheit">Gesundheit</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 5701 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Gesundheit">Gesundheit</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem5701" > Gesundheit Im Zuge der Krankenhausreform wohnortnahe Grund- und Notfallversorgung sowie Geburtskliniken und Kindermedizin sicherstellen (Bund und Länder verhandeln derzeit über die Reform zum 1. Januar 2024, Anm. d. Red.)

sowie Geburtskliniken und Kindermedizin sicherstellen (Bund und Länder verhandeln derzeit über die Reform zum 1. Januar 2024, Anm. d. Red.) Höhe der Investitionen in Krankenhäuser mindestens beibehalten, insbesondere für Digitalisierung und Renovierung

mindestens beibehalten, insbesondere für Digitalisierung und Renovierung Telenotarztsystem auf ganz Hessen ausweiten

auf ganz Hessen ausweiten Landespflegegeld für Pflegebedürftige oder pflegende Angehörige einführen, flächendeckend Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger bereitstellen

für Pflegebedürftige oder pflegende Angehörige einführen, flächendeckend Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger bereitstellen Gegen Pflegekräftemangel: Zahl der Studien- und Ausbildungsplätze erhöhen, Schulgeld abschaffen und Ausbildungszeit angemessen vergüten - Hessen braucht mindestens 16.000 zusätzliche Pflegekräfte bis 2040 {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 7898 ? 'Abschnitt <a name="Klima">Klima</a> & Umwelt schließen' : 'Abschnitt <a name="Klima">Klima</a> & Umwelt öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 7898 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Klima">Klima</a> & Umwelt-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem7898" > Klima & Umwelt Hessen soll bis 2045 netto klimaneutral werden: beschlossene Klimaschutzziele einhalten - sofern ökonomisch vertretbar, nachhaltig und technologieoffen - und gemeinsam mit Betroffenen umsetzen (das unter Schwarz-Grün beschlossene Klimagesetz schreibt die Klimaneutralität bis 2045 ohne solche Einschränkungen vor, Anm. d. Red.)

einhalten - sofern ökonomisch vertretbar, nachhaltig und technologieoffen - und gemeinsam mit Betroffenen umsetzen (das unter Schwarz-Grün beschlossene Klimagesetz schreibt die Klimaneutralität bis 2045 ohne solche Einschränkungen vor, Anm. d. Red.) Landesverwaltung bis 2030 netto treibhausgasneutral gestalten (das ist ebenfalls Bestandteil des geltenden Klimagesetzes, Anm. d. Red.)

bis 2030 netto treibhausgasneutral gestalten (das ist ebenfalls Bestandteil des geltenden Klimagesetzes, Anm. d. Red.) Best-practice-Beispiele zum Senken des CO2-Ausstoßes sollen landesweit Standard werden, angestrebt werden technische Lösungen statt kollektivem Verzicht

statt kollektivem Verzicht Infrastruktur klimagerecht aus- und umbauen und an Klimawandel anpassen, etwa durch Hochwasserschutz

klimagerecht aus- und umbauen und an Klimawandel anpassen, etwa durch Hochwasserschutz Daueraufgabe Waldumbau : Hessen-Forst entsprechend personell und finanziell ausstatten, private Waldbesitzer unterstützen - Ziel ist ein multifunktionaler Wald mit nachhaltiger Bewirtschaftung

: Hessen-Forst entsprechend personell und finanziell ausstatten, private Waldbesitzer unterstützen - Ziel ist ein multifunktionaler Wald mit nachhaltiger Bewirtschaftung Hessische Biodiversitätsstrategie weiter umsetzen: bis zu 15 Prozent der Offenlandflächen für Biotopverbund abstellen (bereits beschlossen, Anm. d. Red.)

weiter umsetzen: bis zu 15 Prozent der Offenlandflächen für Biotopverbund abstellen (bereits beschlossen, Anm. d. Red.) Mit Insekten-Highways an Straßen und Bahnschienen zusätzliche Lebensräume schaffen {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 4870 ? 'Abschnitt <a name="Landwirtschaft">Landwirtschaft</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Landwirtschaft">Landwirtschaft</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 4870 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Landwirtschaft">Landwirtschaft</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem4870" > Landwirtschaft Eigenständiges Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Weinbau schaffen

für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Weinbau schaffen Konventionelle Betriebe besser in die Ökomodellregion Hessen einbinden - ökologische Landwirtschaft dort besonders fördern, wo sie Mehraufwendungen für Umwelt-, Boden- und Wasserschutz hat

besser in die Ökomodellregion Hessen einbinden - ökologische Landwirtschaft dort besonders fördern, wo sie Mehraufwendungen für Umwelt-, Boden- und Wasserschutz hat Regionale Wertschöpfungsketten erhalten, regionale Fleischverarbeitung erleichtern, mehr Tierhaltung in Hessen fördern

erhalten, regionale Fleischverarbeitung erleichtern, mehr Tierhaltung in Hessen fördern Digital Farming vorantreiben: Modernisierung der Betriebe, hochpräzisierte Ausbringtechnik für Pflanzenschutzmittel, Klimaschutz und Klimaanpassung durch Forschung

vorantreiben: Modernisierung der Betriebe, hochpräzisierte Ausbringtechnik für Pflanzenschutzmittel, Klimaschutz und Klimaanpassung durch Forschung Wolf: Entschädigungsregeln für Weidetierhalter praxistauglicher gestalten, Wolfsschutz zu 100 Prozent fördern, beim Bund auf rechtliche Voraussetzungen für eine Bejagung des Wolfs hinwirken {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 6120 ? 'Abschnitt Mobilität & <a name="Verkehr">Verkehr</a> schließen' : 'Abschnitt Mobilität & <a name="Verkehr">Verkehr</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 6120 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::Mobilität & <a name="Verkehr">Verkehr</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem6120" > Mobilität & Verkehr Mobilität am Bedarf ausrichten: Auto im ländlichen Raum bleibt unverzichtbar

im ländlichen Raum bleibt unverzichtbar Priorisierte Ortsumgehungen endlich bauen

endlich bauen Technologieoffenheit beim Auto: Verbrennerautos mit klimaneutralen Kraftstoffen

E-Mobilität in allen Bereichen fördern, Ladeinfrastruktur ausbauen: jährlich 150 Ladesäulen an Landesimmobilien, Schnellladepunkte an Tankstellen

in allen Bereichen fördern, Ladeinfrastruktur ausbauen: jährlich 150 Ladesäulen an Landesimmobilien, Schnellladepunkte an Tankstellen Autonomes Fahren als Zubringer zum ÖPNV ausbauen

als Zubringer zum ÖPNV ausbauen Bahn: Ausbau des Schienenknotens Frankfurt/Rhein-Main mit Priorität vorantreiben (erwähnt werden mit Nordmainischer S-Bahn, S6-Ausbau, Wallauer Spange, Ausbau Frankfurt-Stadion und Regionaltangente West nur Projekte, die bereits geplant oder gebaut werden, Anm. d. Red.)

mit Priorität vorantreiben (erwähnt werden mit Nordmainischer S-Bahn, S6-Ausbau, Wallauer Spange, Ausbau Frankfurt-Stadion und Regionaltangente West nur Projekte, die bereits geplant oder gebaut werden, Anm. d. Red.) Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken wie Horloff-, Lumda-, Aartalbahn (das war bereits Bestandteil des Koalitionsvertrags, wurde aber nicht umgesetzt, Anm. d. Red.)

wie Horloff-, Lumda-, Aartalbahn (das war bereits Bestandteil des Koalitionsvertrags, wurde aber nicht umgesetzt, Anm. d. Red.) Radwege : weiterhin 10 Prozent der Mittel für Straßenbau dafür bereitstellen, weitere Radschnellverbindungen

: weiterhin 10 Prozent der Mittel für Straßenbau dafür bereitstellen, weitere Radschnellverbindungen Flughafen Frankfurt: E-Fuel-Technologie für klimaneutrales Kerosin voranbringen, Terminal 3 an die S-Bahn anbinden

voranbringen, Terminal 3 an die S-Bahn anbinden Kassel Airport: Bahnanschluss prüfen, Passagierzahlen steigern {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 4754 ? 'Abschnitt <a name="Sicherheit">Sicherheit</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Sicherheit">Sicherheit</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 4754 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Sicherheit">Sicherheit</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem4754" > Sicherheit Bis 2025 Zahl der Polizeibeamten auf über 16.000 erhöhen, Ausrüstung der Polizei verstärken

auf über 16.000 erhöhen, Ausrüstung der Polizei verstärken Smarteste Polizei Deutschlands als Ziel: Smartphones für alle Beamtinnen und Beamten, Apps für die Arbeit am Einsatzort, KI bei Datenauswertung einsetzen, Virtual Reality in der Ausbildung, digitale Anzeigenerstattung

Deutschlands als Ziel: Smartphones für alle Beamtinnen und Beamten, Apps für die Arbeit am Einsatzort, KI bei Datenauswertung einsetzen, Virtual Reality in der Ausbildung, digitale Anzeigenerstattung Subjektives Schutzgefühl stärken mit Schutzmann vor Ort, Videoüberwachung, Waffen- und Alkoholverbotszonen

stärken mit Schutzmann vor Ort, Videoüberwachung, Waffen- und Alkoholverbotszonen Polizeianwärter auf demokratische Gesinnung hin prüfen

auf demokratische Gesinnung hin prüfen Keine Waffen für Verfassungsfeinde - aber Überprüfung der Waffenbesitzkarten mit Maß und Mitte, Tätigkeit von Sportschützen und Jägern nicht einschränken (das Waffenrecht kann nur auf Bundesebene verschärft werden, derzeit werden Mitglieder verfassungsfeindlicher Vereinigungen als "in der Regel waffenrechtlich unzuverlässig" eingestuft, Anm. d. Red.)

mit Maß und Mitte, Tätigkeit von Sportschützen und Jägern nicht einschränken (das Waffenrecht kann nur auf Bundesebene verschärft werden, derzeit werden Mitglieder verfassungsfeindlicher Vereinigungen als "in der Regel waffenrechtlich unzuverlässig" eingestuft, Anm. d. Red.) Präventionsprogramme gegen Extremismus an Schulen {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 8143 ? 'Abschnitt <a name="Wirtschaft">Wirtschaft</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Wirtschaft">Wirtschaft</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 8143 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Wirtschaft">Wirtschaft</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem8143" > Wirtschaft Neuer Hessenfonds zur Förderung innovativer Ideen

zur Förderung innovativer Ideen Gewerbeneugründungen steuerlich entlasten

steuerlich entlasten Automobil-, Chemie- und Pharmastandort Hessen erhalten, neue Branchen nach Hessen holen

Hessen erhalten, neue Branchen nach Hessen holen Mehr Mikrokredite und Kapital für Kleinunternehmen und Gründer bereitstellen, Landespreis für Schülerfirmen ausschreiben, StartHub Hessen und TechQuartier ausbauen {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 5028 ? 'Abschnitt <a name="Wohnen">Wohnen</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Wohnen">Wohnen</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 5028 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Wohnen">Wohnen</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem5028" > Wohnen Wohngebäude und Supermärkte aufstocken, mehr alte Gewerbeimmobilien in Wohnraum umwandeln

umwandeln Hessengeld einführen: Beim Ersterwerb einer selbstgenutzten Immobilie 10.000 Euro pro Erwerbsperson plus 5.000 Euro pro Kind

einführen: Beim Ersterwerb einer selbstgenutzten Immobilie 10.000 Euro pro Erwerbsperson plus 5.000 Euro pro Kind Bauland schneller ausweisen und Kommunen bei Erschließung durch Förderprogramm von Bund und Land unterstützen

schneller ausweisen und Kommunen bei Erschließung durch Förderprogramm von Bund und Land unterstützen Wohngeld stärker auf Familien mit mittlerem Einkommen ausrichten (das betrifft die Bundesgesetzgebung, Anm. d. Red.)

stärker auf Familien mit mittlerem Einkommen ausrichten (das betrifft die Bundesgesetzgebung, Anm. d. Red.) Verstärkter Kauf von Belegungsrechten, damit Sozialwohnungen nach Ablauf der Bindungsfristen bezahlbar bleiben {if($el.getBoundingClientRect().top<0){$el.scrollIntoView({ block: 'start' })}}, 700)) : selected = null" x-effect="$el.setAttribute('aria-label', selected == 2988 ? 'Abschnitt <a name="Zuwanderung">Zuwanderung</a> schließen' : 'Abschnitt <a name="Zuwanderung">Zuwanderung</a> öffnen');$el.setAttribute('aria-expanded', selected == 2988 ? 'true' : 'false')" data-hr-click-tracking='{"settings": [{"type": "uxAction", "clickLabel": "Akkordeon::<a name="Zuwanderung">Zuwanderung</a>-Link geklickt"}]}' aria-controls="accordionItem2988" > Zuwanderung Eigenständigen Staatssekretär für Migrationsfragen schaffen

für Migrationsfragen schaffen Für eine notwendige Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung beim Bund einsetzen

der Zuwanderung beim Bund einsetzen Menschen, die langfristig bleiben wollen, möglichst schnell auf Kommunen verteilen

Kreise und Kommunen bei Unterbringung finanziell und personell stärken

bei Unterbringung finanziell und personell stärken Integrationspflichten festlegen: verpflichtende Rechtsstaatsklassen in allen Kreisen, ausreichende Deutschkenntnisse, Engagement gegen Extremismus

festlegen: verpflichtende Rechtsstaatsklassen in allen Kreisen, ausreichende Deutschkenntnisse, Engagement gegen Extremismus Deutschkurse , Sprachförderung in Kitas, Intensivklassen ausweiten

, Sprachförderung in Kitas, Intensivklassen ausweiten Ausreisepflichtige konsequent abschieben

Weitere Informationen Wahlprogramme der Parteien Das komplette Wahlprogramm hat die CDU online veröffentlicht. Auf hessenschau.de finden Sie auch Zusammenfassungen der Programme der anderen Parteien im Landtag: Linke, FDP, AfD, SPD und Grüne. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Landtagswahl 2023 auf hessenschau.de Fragen und Antworten zur Wahl:

Wer, wann, was, wieso, warum? Die wichtigsten Informationen zur Landtagswahl haben wir in diesem FAQ zusammengefasst.

haben wir in diesem FAQ zusammengefasst. Landtags·wahl in Leichter Sprache : Wie geht wählen? Was ist der Landtag? Sie möchten das wissen? Dann klicken Sie hier.

: Wie geht wählen? Was ist der Landtag? Sie möchten das wissen? Dann klicken Sie hier. Wie die Briefwahl funktioniert, wird hier erklärt. Zu den Kandidaten:

Wer sind die Menschen, die zur Wahl antreten? Machen Sie den Kandidatencheck!

Das sagen die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen, SPD, AfD, FDP und der Linken in unseren Interviews.

Welche Partei schneidet bei der jüngsten hr-Umfrage wie ab? Hier geht es zum Hessentrend. Wahlprogramme:

Wofür werben die Parteien vor der Wahl? Die Programme der sechs im Landtag vertretenen Parteien haben wir zusammengefasst.

Hier geht es zur Vorstellung der kleinen Parteien. Dossier zur Landtagswahl:

Alle Texte und Videos zur Hessen-Wahl finden Sie auf unserer Dossierseite. Ende der weiteren Informationen

* Die Auswahl basiert auf den im jüngsten Hessentrend (März 2023) genannten wichtigsten politischen Themen.