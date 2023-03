Aus der langen Liste der Bürgermeisterwahlen an diesem Sonntag ragen zwei heraus. In Linden und Alheim traten die Amtsinhaber angesichts von Abwahlverfahren und massiver Kritik zurück.

Bürgermeister Jörg König machte den Abgang aus dem Rathaus in Linden, nachdem ein Abwahlverfahren gegen ihn eingeleitet worden war.

Nachdem in Linden (Gießen) und Alheim (Hersfeld-Rotenburg) die Bürgermeister zurückgetreten sind, um einen Bürgerentscheid zu einem Abwahlverfahren zu vermeiden, werden am Sonntag Nachfolger gewählt.

In der rund 13.000 Einwohner zählenden Kleinstadt Linden wollen vier Kandidierende das schwere Erbe von Jörg König (CDU) antreten. Auf dem Wahlzettel stehen der von der CDU unterstützte Fabian Wedemann, Dennis Dern von den Grünen und die beiden unabhängigen Bewerberinnen Lale Sahin und Sandra Hartmann.

Möglich, dass angesichts der vier Optionen eine Stichwahl entscheiden muss. Wenn an diesem Sonntag niemand die absolute Mehrheit erreicht, wird am 2. April wieder gewählt.

Erster Stadtrat führt Geschäfte des Amtsinhabers

Aktuell führt noch der Erste Stadtrat, Harald Liebermann, in Vertretung die Amtsgeschäfte. Vor etwas mehr als zwei Monaten übernahm er diese Aufgabe, nachdem der bisherige Verwaltungschef König zurückgetreten war.

König entging damit einem Bürgerentscheid im Abwahlverfahren. Das hatte zuvor das Stadtparlament beschlossen. Lediglich zwei Abgeordnete enthielten sich. Sonst stimmten alle gegen ihn - sogar Abgeordnete seiner eigenen Fraktion.

In einem fraktionsübergreifenden Antrag hatten die Abgeordneten König das Vertrauen entzogen. Sie warfen ihm mangelnde Kompetenz vor. Er sei mit der Amtsführung überfordert, verschleppe Verwaltungsvorgänge und leiste sich Unzulänglichkeiten bei der Personalführung.

Fraktionen drohten mit pikanten Details

Die Fraktionen drohten sogar damit, wenn König nicht freiwillig abdanken sollte, pikante Details aus seiner Amtsführung öffentlich zu machen. Es ging darum, der Bevölkerung mutmaßliche Versäumnisse und Fehler zu offenbaren. König trat daraufhin nach neun Jahren als Bürgermeister zurück.

Danach brodelte es in der Stadtverwaltung. Der Personalmangel und Probleme in der Verwaltung traten immer stärker zutage. Es gab Kündigungen, offene Stellen entstanden und anonyme Beschwerdebriefe kursierten. Stadtrat Liebermann sagte: "Die Verwaltung kann ihre Aufgaben derzeit nur in ausgedünntem Maße wahrnehmen." Der Grünen-Stadtverordnete Christof Schütz schimpfte über "völlige Desorganisation".

Interim-Bürgermeister Liebermann erwartet nach der Wahl einen langen Neuaufbau. Er wird daran als Chef nicht mitwirken. Der 70-Jährige ist nur ehrenamtlicher Kommunalpolitiker und hat keine Ambitionen auf eine dauerhafte Führungsrolle, wie er sagte.

Vorwurf mangelnder Kompetenz auch in Alheim

Jochen Schmidt (parteilos) trat in Alheim im November als Bürgermeister zurück, nachdem ein Abwahlverfahren gegen ihn in Gang gesetzt worden war. Nun muss ein Nachfolger gefunden werden.

Den Vorwurf mangelnder Kompetenz musste sich auch der ehemalige Bürgermeister in Alheim gefallen lassen. Auch Überforderung und fehlende Transparenz bei der Amtsführung wurden Jochen Schmidt vorgehalten. Die Gemeindevertretung leitete deswegen ebenso ein Abwahlverfahren ein.

Zunächst dachte Schmidt gar nicht daran, den Abwahlantrag anzunehmen. Doch kurz vor Fristablauf machte Schmidt die Rolle rückwärts und trat mit sofortiger Wirkung zurück. "Ich bin es leid, beleidigt und diffamiert zu werden", sagte er angesichts vielstimmiger Kritik. Schmidt empfand das Verfahren als ungerechtfertigt. Er habe seine Arbeit als Quereinsteiger ordentlich gemacht, befand der Sozialpädagoge.

Interim-Bürgermeister hat einen Konkurrenten

Schmidt war nur zwei Jahre zuvor gewählt worden in der rund 4.900 Einwohner zählenden Gemeinde. Die in der Gemeindevertretung führenden Fraktionen von SPD (neun Sitze) und CDU (acht Sitze) konnten ihre Kandidatin nicht durchbringen. Deswegen mutmaßte Schmidt: Über das Abwahlverfahren sollte ein Personalwechsel im Rathaus herbeigeführt werden.

Nach den gegenseitigen Schuldzuweisungen übernahm im November der erste Beigeordnete Andreas Brethauer das Ruder. Der 41 Jahre alte SPD-Politiker will dauerhaft Bürgermeister bleiben und kandidiert am Sonntag. Einziger Mitbewerber ist der unabhängige Kandidat Martin Stückrad, ein 43 Jahre alter Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Wer es werden soll, müssen am Sonntag die 3.865 Wahlberechtigten entscheiden.

Weitere Informationen Weitere Direktwahlen Am Sonntag werden außerdem Bürgermeister gewählt in:

Abtsteinach (Odenwald)

Bad Zwesten (Schwalm-Eder)

Bischofsheim (Groß-Gerau)

Dieburg

Fränkisch-Crumbach (Odenwald)

Fuldabrück (Kassel)

Geisenheim (Rheingau-Taunus)

Heppenheim

Neu-Anspach (Hochtaunus)

Staufenberg (Gießen)

Weilburg

Weilrod (Hochtaunus)

Wolfhagen (Kassel)

Dazu gibt es eine Oberbürgermeisterwahl in Kassel und eine Landratswahl im Rheingau-Taunus-Kreis. Ende der weiteren Informationen