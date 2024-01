So sehen die Bauern-Proteste in Hessen aus

Die Bundesregierung stößt mit ihrem Kompromissvorschlag zum Teil-Erhalt von Agrarhilfen bei den Landwirten auf Granit. Am Montag startet auch in Hessen eine neue Protestwelle. Fragen und Antworten.

Audiobeitrag Audio Präsident des Hessischen Bauernverbands: Zugeständnisse der Bundesregierung nicht ausreichend Audio Karsten Schmal ist Präsident des Hessischen Bauernverbandes. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Trotz Zugeständnissen der Bundesregierung, die Sparpläne zu Lasten der Bauern teilweise zurückzunehmen, halten die Landwirte auch in Hessen unverdrossen an ihren Protesten fest. Sie fordern vehement den kompletten Erhalt der bisherigen Agrarhilfen und gehen dafür auf die Straße. Der Deutsche Bauernverband hat ab Montag (8. Januar) zu einer Aktionswoche aufgerufen. Auch in Hessen gibt es Demos.

Was planen die Bauern an Demonstrationen?

Am 8. Januar startet eine bundesweite Aktionswoche der Bauernverbände. Am Montagvormittag soll eine gemeinsame Sternfahrt vom Hessischen Bauernverband (HBV) und Land schafft Verbindung (LsV) in der Wiesbadener Innenstadt stattfinden. Die Initiatoren erwarten "mehrere hundert Traktoren". Die Polizei erwartet hessenweit massive Verkehrsbehinderungen.



Am Mittag ist eine Kundgebung gegenüber der Hessischen Staatskanzlei geplant. Dort soll einem Vertreter der Landesregierung eine Resolution des HBV übergeben werden. Mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt muss gerechnet werden.



Im Verlauf der Woche sind zahlreiche weitere, regionale Aktionen in Hessen geplant, etwa in Kassel, Frankfurt, Limburg und dem Untertaunus. Am 15. Januar folgt eine Großkundgebung in Berlin. Details zu den Demo-Plänen befinden sich hier .

Welche Proteste gab es bereits in Hessen?

Schon Ende vergangenen Jahres machten die Bauern mit Protesten auf sich aufmerksam: In Kassel waren 80 Traktoren in der Innenstadt aufgefahren, in Südhessen waren 130 landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Im Kreis Gießen hatte ein Landwirt einen Misthaufen in der Auffahrt einer Bundesstraße abgeladen. Kurz vor Weihnachten stellten Unbekannte im Kreis Marburg-Biedenkopf mehrere Galgen auf Heuballen auf, an denen "Ampel"-Symbole aufgehängt waren.

Warum protestieren die Bauern?

Die Bundesregierung muss sparen und Milliardenlöcher im Haushalt stopfen. Deswegen soll auch der Agrarsektor seinen Beitrag liefern. Den Bauern sollen deswegen Privilegien in Form von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer genommen werden. Deswegen gab es in den vergangenen Wochen bereits massive Proteste. Daraufhin zeigte sich der Bund kompromissbereit und versuchte den Bauern mit einem Vorschlag entgegenzukommen.

Wie sehen die Zugeständnisse der Bundesregierung aus?

Die Bundesregierung hatte am Donnerstag erklärt, einen Teil der für 2024 geplanten Kürzungen bei den Hilfen für Landwirte zurückzunehmen . Auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung in der Forst- und Landwirtschaft werde verzichtet. Das grüne Nummernschild für die Fahrzeuge in diesen Bereichen bleibe erhalten.



Die geplante Abschaffung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel sollen über mehrere Jahre schrittweise vollzogen werden. Die Subventionen fallen in diesem Jahr laut Vorschlag um 40 Prozent und in den beiden Folgejahren um jeweils 30 Prozent. Somit würde ab 2026 der komplette Steuersatz auf Diesel fällig. Bislang können sich Landwirte von den bisher rund 47 Cent Dieselsteuer gut 21 Cent pro getanktem Liter erstatten lassen.

Warum demonstrieren die Bauern nun trotzdem?

Der Präsident des Hessischen Bauernverbandes, Karsten Schmal, sagt: Die Zugeständnisse der Bundesregierung seien nicht ausreichend, deshalb halte man an den geplanten Protestaktionen fest. "Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsbereichen, in denen auf Lohnerhöhungen oder Arbeitszeitentlastungen gedrängt wird, kämpft die Landwirtschaft darum, erhebliche zusätzliche Belastungen abzuwenden."



Denen stünden keinerlei Entlastungen gegenüber. Die Kürzungspläne schwächten die deutsche Landwirtschaft im europäischen Vergleich in ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Dadurch sei die Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Lebensmitteln gefährdet.



Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, wurde noch deutlicher: "Es reicht! Wir fordern die komplette Rücknahme dieser Steuererhöhungen ohne Wenn und Aber." Der Generalsekretär des Bauernverbands, Bernhard Krüsken, sagte zum Timing der Ankündigung aus Berlin und dem Entgegenkommen: "Wir haben damit gerechnet, dass man uns mit einer Teillösung so ein bisschen ruhigstellen will. Aber das ist etwas, was wir nicht akzeptieren. Wir bleiben dabei, beide Teile müssen ersatzlos zurückgenommen werden."

Wie reagiert das Umweltministerium in Hessen auf den Kurswechsel in Berlin?

Die scheidende hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) hatte sich bereits gegen die gleichzeitige Streichung der Kfz-Steuerbefreiung und der Agrardiesel-Beihilfe ausgesprochen. Den neuen Vorschlag begrüßte sie: Die Landwirtschaft wäre sonst über Gebühr an den Einsparungen beteiligt. Mit der gefundenen Lösung könnten alle Beteiligten zufrieden sein.

Was sagen Kritiker der Bauernproteste?

Die Umweltschutz-Organisation Greenpeace zum Beispiel befand: "Auch die Landwirtschaft, die jährlich mit Milliarden an Steuergeldern subventioniert wird, muss einen Beitrag leisten, um die Klimaschutzziele in Deutschland zu erreichen." Gerade der massive Einsatz fossiler Kraftstoffe bleibe klimaschädlich. Daher sei es gut, dass dort die Subventionen ausliefen. Die Proteste bezeichnete Greenpeace als "nicht nachvollziehbar".

Wieso ist die Frust der Bauern so groß?

Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied sagte: Die Bauernfamilien seien extrem unzufrieden und frustriert. "Ihr Eindruck: In Deutschland wird Landwirtschaftspolitik aus einer weltfremden städtischen Blase und gegen die Bauernfamilien und den ländlichen Raum gemacht." Das Ergebnis könne nur sein, dass noch mehr Höfe aufgäben und noch mehr Lebensmittel aus dem Ausland importiert würden. Am Ende mache die Ampel-Koalition so Lebensmittel teurer und Deutschland abhängig von Importen aus dem Ausland.

Was sagen die Bauern zu einer Radikalisierung der Proteste?

Hessens Bauernpräsident Karsten Schmal rief dazu auf, die Proteste nicht zu überziehen. Man wolle mit Argumenten überzeugen und stehe für ein friedliches Miteinander. "Persönliche Angriffe wie auf Bundesminister Habeck, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigung oder Gewalt lehnen wir daher stets ab." Man distanziere sich auch von Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern, radikalen Randalierern, rechtsextremistischen Gruppen und Umsturzpropagandisten. "Zudem lehnen wir hetzerische Symbole wie Galgen und Särge ab", so Schmal.



Am Donnerstag hatten Demonstranten Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) bei einer Privatreise an der Nordsee am Verlassen einer Fähre gehindert . Die Polizei musste mit Pfefferspray gegen die Demonstranten vorgehen. Das Vorgehen der Demonstranten stieß auf viel Empörung - vor allem aus der Politik.

Wie geht es den Bauern wirtschaftlich?

Laut Statistiken gar nicht so schlecht. Im Dezember erst hatten die Bauern glänzende Bilanzen vorgelegt. Im Wirtschaftsjahr 2022/23 wurden in allen landwirtschaftlichen Betriebsformen Spitzengewinne erzielt. So verbuchten die in der hessischen Regionalstatistik ausgewerteten 298 konventionell wirtschaftenden Haupterwerbsbetriebe "ein bisher nie dagewesenes Rekordergebnis".

