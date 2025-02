Noch laufen die Warnstreiks in fünf Kreisen und in Wiesbaden, da hat Verdi bereits zu neuen Streiks ab Donnerstag aufgerufen. Am Freitag soll der Nahverkehr in Hessen und fünf weiteren Bundesländern komplett stillstehen.

Während die Auswirkungen der aktuellen Warnstreiks in vielen hessischen Städten noch spürbar sind, hat die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch bereits zu weiteren Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Besonders Pendlerinnen und Pendler werden die neuen Streiks treffen: Am Freitag soll der Nahverkehr in Hessen und fünf weiteren Bundesländern komplett stillstehen. Die Arbeitsniederlegungen werden voraussichtlich den gesamten Tag über andauern – von Betriebsbeginn bis Betriebsende, erklärte Verdi.

In Hessen sind laut Gewerkschaft Frankfurt, Wiesbaden und Kassel betroffen:

In Frankfurt bleiben die U- und Straßenbahnen der Verkehrsgesellschaft VGF im Depot.

In Wiesbaden werden erneut die Busse der ESWE Verkehr nicht fahren.

In Kassel sind die Beschäftigten der KVG zum Streik aufgerufen – betroffen sind sowohl Straßenbahnen als auch Busse.

Acht Unternehmen von Streikaufruf am Donnerstag betroffen

Unterdessen teilte Verdi auch Details zu dem geplanten Warnstreik am Donnerstag mit. Laut Mitteilung sind Beschäftigte folgender hessischer Unternehmen zum Streik aufgerufen:

Mainova AG (Frankfurt)

OsthessenNetz GmbH (Fulda)

RhönEnergie Fulda GmbH

Die Stadtwerke Marburg GmbH

Stadtwerke Gießen AG

Städtische Werke AG (Kassel)

ESWE Versorgungs-AG (Wiesbaden)

Stadtwerke Hanau GmbH

Streiks auch in und um Offenbach am Donnerstag

Ebenfalls für Donnerstag ruft Verdi Beschäftigte in der Stadt und dem Kreis Offenbach zu Arbeitsniederlegungen auf. Betroffen seien unter anderem die Stadtverwaltung, die kommunalen Kindertagesstätten, das kommunale Jobcenter sowie die Verwaltung, Eigenbetriebe und Kitas des Kreises.

Wegen des Anschlags vergangene Woche in München mit zwei Toten sollen die Streiks ruhig sein. Am Offenbacher Rathaus ist eine Kundgebung geplant, auf der auch der Familie der beiden Getöteten und den schwer verletzten Kolleginnen und Kollegen in München gedacht werden soll.

Streiks am Mittwoch in fünf Kreisen und Wiesbaden

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst im Kreis Limburg-Weilburg, im Hochtaunus-, Main-Taunus-, Rheingau-Taunus-, Wetteraukreis und der Stadt Wiesbaden laufen unterdessen seit Mittwochmorgen. Verdi und der Beamtenbund hatten dazu aufgerufen.

In Bad Homburg versammelten sich die Streikenden am Kurhaus zu einer Kundgebung. Auch in Wiesbaden gab es eine Demonstration mit anschließender Kundgebung.

Eine Tarifeinigung blieb bis Dienstag aus, die zweite Tarifrunde blieb ohne Annäherung . Volker Geyer, Verhandlungsführer des Beamtenbunds dbb, kündigte an, in den kommenden drei Wochen bundesweit weitere Warnstreiks und Protestaktionen zu organisieren. "Anders kriegen wir die Arbeitgebenden offensichtlich nicht aus ihrer Blockadehaltung."

Auf dem Platz vor dem Bad Homburger Kurhaus kamen Streikende zu einer Kundgebung zusammen. Bild © Lars Hofmann (hr)

Kitas könnten geschlossen bleiben

Betroffen vom Streik waren am Mittwoch unter anderem Verwaltungen, kommunale Kitas, Bau- und Wertstoffhöfe, wie der Streikleiter für die Kreise Hochtaunus, Main-Taunus und Wetterau, Ferhat Taysi, sagte. Eltern mussten sich auf eingeschränkte Betreuungszeiten und geschlossene Kitas einstellen, Ämter und Behörden arbeiteten eingeschränkt oder gar nicht.

Auch das Personal der Hochtaunus-Kliniken, der Kliniken des Main-Taunus-Kreises und der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden war zum Warnstreik aufgerufen.

Streik trifft Busverkehr in Wiesbaden

Wie beim Verdi-Warnstreik in der vergangenen Woche in Frankfurt war laut Verdi in Wiesbaden der Busverkehr betroffen. In den fünf Landkreisen sollte es dagegen keine Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr geben.

Am Mittwoch vergangener Woche waren in Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet und Südhessen bereits rund 5.500 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes auf die Straße gegangen, am Dienstag wurde in Marburg und im Kreis Marburg-Biedenkopf gestreikt.

Stiller Protest wegen Auto-Attentat in München

In Erinnerung an das Auto-Attentat auf eine Verdi-Kundgebung am Donnerstag in München mit zwei Toten und mindestens 37 Verletzten äußerten Streikleiter Taysi und der Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Wiesbaden, Marcel Schmelz, Verständnis für Streikende, die nicht an den Kundgebungen in Bad Homburg und Wiesbaden teilnehmen möchten.

"Trotz dieses ungeheuerlichen Anschlags wollen wir unser Grundrecht, für besseren Lohn zu streiten und einzustehen, weiter ausüben", sagte Schmelz. Beide betonten, aus Respekt vor den Opfern wolle man auf Trillerpfeifen und Musik verzichten.

Verhandlungen für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte

Gewerkschaften, Bund und Kommunen ringen um Löhne und Arbeitszeit für mehr als 2,5 Millionen Beschäftigte. Die Gewerkschaften wollen ein Lohnplus von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro monatlich durchsetzen. In besonders belastenden Jobs wie im Gesundheitsbereich soll es höhere Zuschläge geben. Außerdem wollen die Gewerkschaften drei zusätzliche freie Tage aushandeln.

Betroffen sind Erzieherinnen und Erzieher, Krankenpfleger, Busfahrerinnen und Feuerwehrleute sowie zahlreiche weitere Berufsgruppen. Der Großteil ist nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beschäftigt, üblicherweise wird der Abschluss aber später auch auf Beamtinnen und Beamte des Bundes übertragen. Nicht betroffen sind Beschäftigte der Länder. Für sie wird separat verhandelt.