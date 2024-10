Wem "Süßes oder Saures" in der Nachbarschaft nicht ausreicht: Wir haben Ideen, wo man sich rund um Halloween in Hessen gepflegt gruseln kann.

Bereits am Wochenende vor Halloween geht es vielerorts in Hessen gruselig zu. Vom Kinderspuk bis zum Horror-Event für Erwachsene ist zwischen Hohem Meißner und Odenwald für jeden etwas dabei, der das Fürchten lernen möchte. Hier kommt unsere Auswahl.

Halloween im Taunuswunderland in Schlangenbad

Schon den ganzen Oktober steht der Freizeitpark Taunuswunderland (Rheingau-Taunus) ganz im Zeichen Halloweens. Das Angebot richtet sich speziell an Familien und Kinder, die Spaß am Gruseln haben, ohne sich zu fürchten. Jede Woche steht unter einem anderen Motto. Noch bis zum 27. Oktober heißt es "Tanz der Vampire". Vom 28. Oktober bis 3. November lautet die Devise: "Spuk-Alarm". Am 26. und 31. Oktober gibt es eine lange Halloween-Nacht. Dann hat der Park bis 22 Uhr geöffnet.

Frankenstein Halloween auf Burg Königstein

Es ist eines der größten Halloween-Spektakel Deutschlands und findet nach Jahren auf Burg Frankenstein im Odenwald 2024 erstmals auf der Burg Köngstein im Taunus statt. Dort soll es laut Veranstalter "größer und schockierender" werden. Neue Themenareale sollen Ur-Ängste noch intensiver anpacken - also nichts für schwache Nerven.

Die Horror-Partys steigen am 25. und 26. Oktober sowie vom 31. Oktober bis 2. November um 19 Uhr. Am 27. Oktober und 3. November um 14 Uhr finden Kinder-Halloween-Partys statt.

Halloween in der Grube Gustav in Meißner

Wer sich an Halloween unter Tage gruseln möchte, kann dies in der Grube Gustav in Meißner (Werra-Meißner). In speziellen Besucherführungen kann man unheimlichen Gestalten begegnen und die eine oder andere Überraschung erleben. Die Führungen finden am 26. und 27. Oktober von 15 bis 21 Uhr statt. Eine Anmeldung unter 05657 7500 oder grube-gustav@gemeinde-meissner.de wird erbeten und empfohlen.

Runkelrübenfest in Schlitz

Am 26. Oktober ab 16 Uhr dreht sich in Schlitz (Vogelsberg) alles um die Rübe! Denn hier werden keine Kürbisse, sondern die traditionell in der Region angebauten Runkeln (Futterrüben) ausgehölt und geschnitzt. Damit geht man in Schlitz zurück zu den Wurzeln Halloweens. Denn in Irland, dem Ursprungsland des Festes, wurden ebenfalls Rüben verwendet. Abends wird die schönste Rübe gekürt und es gibt Livemusik.

Aus Rüben geschnitzte Halloween-Gesichter Bild © Imago Images

Live-Horror-Hörspiel in Frankfurt

"Abseits alter Wege" heißt das Live-Horror-Hörspiel, das am 26. Oktober um 20 Uhr im Galli Theater Franfurt aufgeführt wird. Die Geschichte ist von der phantastischen Horrorliteratur H. P. Lovecrafts inspiriert. Sie wird von drei Schauspielern in verschiedenen Rollen auf der Bühne gespielt und von stimmungsvollen Soundeffekten sowie elektronischer Live-Musik begleitet.

Halloween auf Schloss Alsbach

Das südhessische Schloss Alsbach (Darmstadt-Dieburg) verwandelt sich vom 31. Oktober bis 3. November in ein "Schloss of Horror". Erschrecker lauern auf leichte Beute und Horror-Live-Shows sorgen für Gänsehaut-Feeling. Am 1. November gibt es Live Musik mit KTH Band, am 2. legt DJ Chris Alo auf. Am 3. November ist von 11.30 bis 17.30 Uhr Kinder-Halloween.

Ein Skelett in einem Käfig auf Schloss Alsbach. Bild © picture-alliance/dpa

Gruselführung durch Eschwege

Gespenstergeschichten und Geschichten über spektakuläre Verbrechen in Eschwege (Werra-Meißner) erzählt Henker Hans Sachse am Halloweenabend von 18.30 bis 20 Uhr bei einer speziellen Führung durch die Altstadt. Es wird garantiert unheimlich. Gäste in Verkleidung sind willkommen. Trefffpunkt ist der Marktplatz.

Halloween-Labyrinth und Grusel-Häuser in Nidda

Diese zwei Adressen versprechen am 31. Oktober von 17.30 bis 21:00 Uhr den ultimativen Nervenkitzel. In Nidda Ober-Widdersheim (Wetterau) in den Häusern Im Rohrfeld 29 und 36 kündigen die Organisatoren eine furchterregende Reise durch ein Indoor-Labyrinth an. Neue Deko, Licht- und Sound-Technik sorgt für Horroratmosphäre ala Hollywood. Auch in anderen hessischen Orten lohnen gruselig geschmückte Häuser einen Besuch.

Geister(n) im Schloss Fasanerie Eichenzell bei Fulda

Am 2. und 3. November wird es gespenstisch auf Schloss Fasanerie. Das Schlossgespenst lädt zu besonderen Führungen ein. Für die jüngsten Besucher (ab vier Jahre) beginnen die Rundgänge um 13.45 Uhr. Mutigere Kinder im Schulalter sowie Erwachsene können ab 18 Uhr mit Taschenlampen auf gespenstische Erkundungstour gehen. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich.

Kinder in Halloween-Kostümen Bild © Imago Images

Schaurig schöne Geisterführung im Wildpark Knüll

Erleben Sie den Wildpark Knüll (Schwalm-Eder) in einer stimmungsvollen Führung nach Einbruch der Dunkelheit. Wenn plötzlich Augen in der Dunkelheit funkeln und furchteinflößendes Heulen ertönt. Die Geisterführung findet am 9. November von 16 bis 18 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bis 4. November ist erforderlich.

Gruseln im Labyrinth

Auch viele Labyrinthe laden an Halloween zum Verstecken, Gruseln und Spaß haben ein. So lockt das Maislabyrinth Liederbach (Main-Taunus) vom 26. Oktober bis 3. November mit verschiedenen Gruselstufen für jedes Alter und einem Codewort, mit dem man die Monster abwehren kann.

Das Hanflabyrinth bei Butzbach / Pohl-Göns (Wetterau) hat vom 25. bis 27. Oktober ein Familien-Halloween-Special mit einem Extra-Horrorbereich, empfohlen für Jugendliche ab 14 Jahren.

In Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) bei Bauer Lipp kann man im Kürbisparadies täglich bis 3. November von 10 bis 18.30 Uhr seinen eigenen Halloween-Kürbiskopf erschaffen. Im Maislabyrinth sind dagegen starke Nerven gefragt. Termine hier: 25.; 26. und 31. Oktober ab 19.15 Uhr.

Das Kürbisparadies in Weiterstadt. Bild © Imago Images