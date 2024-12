Im Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern will die Ärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) ab Mitte Januar auch Kliniken in Hessen bestreiken. Betroffen seien rund fünfzig kommunale Krankenhäuser.

In einer bundesweiten Urabstimmung sprachen sich die Mitglieder des Marburger Bundes für einen unbefristeten Arbeitskampf aus. "Dieser wird am Mittwoch, 15. Januar, auch in Hessen beginnen", teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Die Mediziner wollen damit den Druck erhöhen in den Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber.

"Vom Streik betroffen sind in Hessen rund fünfzig kommunale Krankenhäuser", hieß es nach der Urabstimmung. Genannt werden unter anderem:

Helios Dr. Horst Schmidt-Kliniken Wiesbaden

Hochtaunus-Kliniken

Klinikum Bad Hersfeld

Klinikum Darmstadt

Klinikum Frankfurt-Höchst

Klinikum Fulda

Klinikum Hanau

Klinikum Kassel

Krankenhaus Rüsselsheim

Sana Klinikum Offenbach

Patienten müssen wegen der Streiks mit Einschränkungen rechnen, hieß es. Der Marburger Bund biete allen betroffenen Häusern Notdienstvereinbarungen an, damit sie frühzeitig planen könnten.