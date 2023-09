Ministerium reagiert auf veröffentlichen Hilferuf von Mitarbeitenden am Staatstheater Wiesbaden

Erst am Donnerstag hatten sich Mitarbeitende des Staatstheaters mit einer "Erklärung zur aktuellen Krise am Hessischen Staatstheater Wiesbaden" an die Öffentlichkeit gewandt. Darin vermeldeten sie, dass sie eine Zusammenarbeit mit dem amtierenden Geschäftsführenden Direktor Holger von Berg "nicht mehr für möglich erachten".

Einen Tag später haben jetzt die Träger des Staatstheaters, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst und die Stadt Wiesbaden, auf die Erklärung reagiert. In einem Schreiben verweisen Land und Stadt darauf, dass eine öffentliche Erklärung von Mitarbeitenden des Theaters ungeeignet sei, um zur Lösung der innerbetrieblichen Konflikte beizutragen.

"Einseitige öffentliche Schuldzuweisungen und in dieser Form nicht überprüfbare Anschuldigungen werden der Problemlage in der Zusammenarbeit der Bühnenleitung, die aus Geschäftsführendem Direktor und Intendant besteht, nicht gerecht", heißt es in dem Reaktionsschreiben. Außerdem verweisen die Träger des Staatstheaters darauf, dass genannte Probleme nicht in den Verantwortungsbereich des Trägers fielen, sondern in den der Bühnenleitung. Am Freitag feiert das Staatstheater im Kleinen Haus die Premiere der Polit-Satire "Das Ministerium".