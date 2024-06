Darmstädter Studierende bauen Betonkanu "Skimwing"

"Skimwing" heißt der riesenhafte, fliegende Wasserdinosaurier im Kinofilm "Avatar". Angelehnt an seinen Look haben Studierende des Bauingenieurwesens an der Hochschule Darmstadt ihr neues Betonkanu konstruiert. Mit Skimwing fahren sie am Wochenende zur 19. Betonkanu-Regatta in Brandenburg an der Havel, einem traditionsreichen Wettbewerb der deutschen Zement- und Betonindustrie.

Gut 30 Studierende aus dem Darmstädter Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen haben sich mehrere Monate mit den Eigenschaften von Beton beschäftigt und seine Grenzen ausgelotet. Ziel war, ein möglichst leichtes und zugleich stabiles Betonkanu zu bauen, das auf der 200 Meter langen Wettbewerbsstrecke zudem eine gute Figur macht.