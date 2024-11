Große Rembrandt-Schau für 2026 in Kassel geplant

Bad Wildungen stellt Fundsachen aus - und verkauft sie

Eine Schaufensterpuppe mit modischer Damenkleidung steht neben einem Wühltisch mit Regenschirmen: "Wir räumen das Fundbüro!" ist das Motto in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg). In einer neuen Sonderausstellung in der Wandelhalle wird zum Verkauf angeboten, was Menschen in den letzten 14 Jahren in der Kurstadt verloren haben. Insgesamt stehen rund 1.000 Fundstücke zum Verkauf. Die Sonderausstellung läuft noch bis zum 11. Dezember, am 14. Dezember findet eine große Fundsachen-Auktion mit erlesenen Stücken statt.