Festival "Made" für freie Theaterszene startet

Seit 2009 bringt das "Made"-Festival Produktionen von freien darstellenden Künstlerinnen und Künstlern aus Hessen in mehreren Städten auf die Bühne. In diesem Jahr lautet das Motto "Freiräume(n)": In Marburg, Darmstadt und Gießen wollen die Macher mit Theaterstücken, Tanz-Performances, Diskussionen, Audiowalks und Musik-Produktionen Visionen für eine neue Gesellschaft aufzeigen.

An diesem Donnerstag beginnt das Festival in Marburg. Am nächsten Donnerstag (13. Juni) geht es dann in Darmstadt weißter, bevor Gießen ab 27. Juni die letzte Station für die Theatermacher ist. Auf dem Programm steht zum Beispiel die Inszenierung "Werwolfkommandos" von Marie Schwesinger, Fabiola Eidloth und Julia Just über rechten Terror vor Gericht, die auch schon im Schauspiel Frankfurt zu sehen war. Einen Überblick über alle Vorstellungen gibt es hier .