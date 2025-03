Hoftorgedichte: Lorsch ruft wieder zur Poesie auf

Die Stadt Lorsch ruft Bürgerinnen und Bürger wieder dazu auf, bis Ende März Gedichte einzureichen. Diese Gedichte will die Stadt dann auf große Plakate drucken und ab Mai öffentlich an Hoftore in ganz Lorsch hängen, um damit Poesie ganz unkompliziert und beiläufig in den Alltag einzustreuen.

Das Thema der sogenannten Hofgedichte ist dieses Mal: "Gegensätze ziehen sich an – Poesie über Unterschiede und Gemeinsamkeiten". Wer dazu etwas beitragen oder sogar eigene Zeilen verfassen will, kann das noch bis zum 31. März tun. Per E-Mail an kultour@lorsch.de oder per Post an das Kultur- und Tourismusbüro, Stiftstr. 1, 64653 Lorsch.