Hessischer Verlagspreis geht nach Marburg und Sulzbach

Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis des Hessischen Verlagspreises geht in diesem Jahr an den Schüren Verlag aus Marburg. Das teilte Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) am Freitag mit. Den Sonderpreis in Höhe von 7.000 Euro bekommt der Ulrike Helmer Verlag aus Sulzbach am Taunus.

Annette Schüren hat sich mit ihrem Verlag auf die Themen Film, Medien und Kino spezialisiert. Die Jury lobt sie als "Verlegerin, die fachkundig und mit einem sicheren Gespür für Entwicklungen und Lücken ihr Programm vorantreibt und zugleich in einer vorzüglichen Backlist bewahrt."

Der Verlag Ulrike Helmer wird für seinen langjährigen Einsatz für Geschlechterdemokratie und seine Reihe "Klassikerinnen feministischer Theorie" ausgezeichnet.