Kinder-Akademie Fulda thematisiert Verkehr und Mobilität

Dem Thema Verkehr und Mobilität widmet sich die neue Sonderausstellung in der Kinder-Akademie Fulda. Die Schau mit dem Titel "Move! Verkehr findet Stadt" wird am Montagabend eröffnet und ist bis zum 2. Februar zu sehen. Sie befasst sich mit den Anfängen des Verkehrs in Städten, als noch Pferde- und Motordroschken unterwegs waren. Und zeigt, wie das Auto an Bedeutung gewonnen hat.

In der Ausstellung geht es aber auch um Ideen und Versuche, wie städtisches Leben und Verkehr wieder besser in Einklang gebracht werden können. Sie will zum Nachdenken anregen: Was macht eine lebenswerte Stadt aus? Und wie leben wir künftig zusammen? Zur Ausstellung werden auch Führungen und Workshops für verschiedene Altersgruppen angeboten.