Neueröffnung der Galerie23 in Gießen

Die Galerie23 in Gießen macht in neuen Räumlichkeiten wieder auf. Am Freitag öffnet sie nach dreimonatiger Schließung und Standortsuche in der Sonnenstraße 1 mit der Ausstellung "Reset". Der Titel der Ausstellung soll laut Galerie23 für "Neuanfang und Rückbesinnung auf ursprüngliche Zustände" stehen.

Trägerin der Galerie ist die Lebenshilfe Gießen. In den Räumen werden Kunstwerke von Menschen mit und ohne mit Beeinträchtigung ausgestellt. "Was zählt ist das, was das Auge sieht", sagt Galerie-Leiterin Andrea Lührig.

In der Ausstellung zur Neueröffnung werden beispielsweise filigrane Architektur-Scherenschnitte von Paul Wanda gezeigt. Mirka Holsteinová zeigt farbenfrohe Keramiken und Textilportraits im Materialmix. Die Künstlerin sagt: In den neuen Räumlichkeiten jetzt ihre eigene Kunst zu sehen – für sie sei das eine große Ehre.