Schülervertretung fordert verpflichtende Besuche von Gedenkstätten

Angesichts von mehr Rechtsextremismus dringt die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler in Hessen auf mehr Geld für die Demokratiebildung an Schulen. Die stellvertretende Landesschulsprecherin Nele Vogel hat am Mittwoch in Frankfurt mit Blick auf den Schuljahresstart am kommenden Montag erklärt: "Um der Verbreitung von rechtem Gedankengut wirksam vorzubeugen, fordern wir verpflichtende Besuche von Gedenkstätten und historischen Stätten der NS-Zeit." Nur durch die direkte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit könne man junge Menschen sensibilisieren und "eine Wiederholung der Geschichte" verhindern.

Daher setze sich die Landesschüler*innenvertretung dafür ein, die NS-Zeit in den Lehrplänen aller Schulformen in Hessen fest zu verankern. Besonders wichtig sei es dabei, auch jene Schülerinnen und Schüler zu erreichen, die nicht die gymnasiale Oberstufe besuchten, betonte die stellvertretende Landesschulsprecherin.