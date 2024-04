Programmvorstellung für den Kultursommer Mittelhessen

Der 32. Kultursommer Mittelhessen startet am 7. Juni 2024 in Marburg. Mit 160 Veranstaltungen an 75 verschiedenen Locations erreicht das Kulturfestival in diesem Jahr einen neuen Rekord, wie die Veranstalter am Dienstag in Gießen bekanntgaben.

Theater, Kabarett, Kunstausstellungen, Varieté, Konzerte sowie Programme für Kinder und Jugendliche. Das alles verspricht der Kultursommer Mittelhessen für 2024. Ein Highlight sind sicherlich die Gregorian Voices in der Tropfsteinhöhle in Breitscheid oder Ulrich Tukur am Schloss in Gedern. Das komplette Programm finden Sie hier.