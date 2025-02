Minister Gremmels entlässt HKH-Direktor Eberle

Programm der Hessischen Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS"

Die Hessische Kinder- und Jugendtheaterwoche "KUSS" in Marburg startet in diesem Jahr in ihre 28. Auflage - und zwar mit mehr Vorstellungen als je zuvor. Das gab der Leiter des Festivals, Jürgen Sachs, am Dienstag bei der Vorstellung des Programms bekannt. Zwischen dem 23. und 29. März sind demnach 31 Vorstellungen geplant, darunter zum Beispiel Live-Hörspiel, Tanztheater, Liederabend oder Kammeroper. Bei der Auswahl der Produktionen habe man verstärkt Themen in den Vordergrund rücken wollen, die Kinder und Jugendliche bewegen.

Die Eröffnung macht laut Mitteilung das Stück "Troja - Blinde Passagiere im Trojanischen Pferd" des "theaterkohlenkomplotts" aus Herne, in dem es vor dem Hintergrund der alten Geschichte vom Trojanischen Krieg um zwei Kriegskinder geht. Außerdem stehen zum Beispiel auf dem Programm: "Planet sucht Prinz", ein Stück über Andersartigkeit, die Oper für Kinder ab sieben Jahren "Rückwärts" oder die Tanzperformance "Ich kann’s nicht lassen" der Tanzkomplizen aus Berlin. Mit einem Liederabend "Ciao, Bella, Ciao" und der Verleihung eines Festivalpreises endet die Hessische Kinder- und Jugendtheaterwoche. Zweites Standbein des "KUSS" seien rund neunzig Workshops an Schulen und Kitas in Marburg und im Landkreis.