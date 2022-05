Bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel wird in diesem Jahr "Sister Act" wiederaufgenommen.

Bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel wird in diesem Jahr "Sister Act" wiederaufgenommen. Bild © Eugen Sommer

Die Festspiel-Saison ist eröffnet - jetzt wieder ohne Corona-Einschränkungen: An unterschiedlichen Orten in Hessen lässt sich Kultur open air erleben. Vor malerischer Kulisse werden Aufführungen zum besonderen Vergnügen - ein Überblick.

Bad Vilbeler Burgfestspiele

Der Psychothriller "Die Therapie" ist ein Highlight der Festspiele in Bad Vilbel. Bild © Eugen Sommer / Burgfestspiele Bad Vilbel

Wo: Freilichtbühne in der Wasserburg im Kurpark von Bad Vilbel und im Theaterkeller der Burg

Wann: Seit Mai, noch bis 11. September

Was: Rund vier Monate lang Aufführungen und Konzerte

Auf der Bühne: Mord im Orientexpress, Die Comedian Harmonists, Ewig jung, Sister Act, Viel Lärm um nichts; Robin Hood, Das Dschungelbuch (für Kinder); im Theaterkeller: Die Therapie, Das Abschiedsdinner; im Burgpark gibt es einen Shakespeare-Audiowalk, zudem gibt es mittags und abends diverse Gastspiele.

Preise: Theaterkarten zwischen 17 und 57 Euro. Die Veranstaltungen für Kinder ab 6 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Bad Vilbel

Besonderheiten: Vor der Corona-Pandemie waren die Burgfestspiele mit über 100.000 Zuschauenden die besucherstärksten Festspiele in Hessen. Das Gelände liegt idyllisch zwischen der Wasserburg Bad Vilbel und einem historischen Fachwerkbau.

Bad Hersfelder Festspiele

Richy Müller in Bad Hersfeld. Bild © picture-alliance/dpa

Wo: In der Stiftsruine in Bad Hersfeld, Freilichtbühne im Schloss Eichhof

Wann: Vom 1. Juli bis 28. August

Was: Zwei Sommermonate voller Musical- und Theateraufführungen und Konzerte

Auf der Bühne: Notre Dame, Der kleine Glöckner, Der Club der toten Dichter, Volpone, Musical: Goethe!; Konzerte: u.a. Cassandra Steen

Preise: Je nach Wochentag zwischen 26 und 85 Euro, für Premium-Plätze bis zu 125 Euro, Schloss Eichhof: 29 bis 32 Euro, Familienstück ab 6 Euro

Veranstalter-Homepage: Bad Hersfelder Festspiele

Besonderheiten: Die Festspiele haben eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Seit Jahren stehen dort TV-Größen wie Richy Müller auf der Bühne. Immer wieder waren die Festspiele aber auch von Finanzierungsproblemen und Skandalen erschüttert: 2018 musste der damalige Intendant Dieter Wedel wegen des Verdachts sexueller Übergriffe seinen Rückzug erklären.

Brüder Grimm Festspiele Hanau

"Aladin" ist in Hanau auch inklusiv zu erleben. Bild © Julian Freyberg

Wo: Amphitheater Schloss Philippsruhe

Wann: Seit Mai, noch bis 31. Juli

Was: Innerhalb von sechs Wochen finden fast täglich Märchen-Aufführungen statt - für Kinder und Erwachsene.

Auf der Bühne: Aladin und die Wunderlampe, Brüderchen und Schwesterchen, Ein Sommernachtstraum, Das kunstseidene Mädchen, Drosselbart (Musical), außerdem Theater-Workshops

Preise: Zwischen 5 und 43 Euro

Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm Festspiele Hanau

Besonderheiten: In Hanau hat man das Open-Air-Ambiente ohne Regenrisiko. Die über 1.200 Sitzplätze des Amphitheaters sind überdacht. Für Kindergärten und Schulen gibt es besondere Vormittagsvorstellungen . Zu "Aladin" gibt es sogar mehrere inkluisve Aufführungen, unter anderem für Seh- und Hörbehinderte.

Arolser Barockfestspiele

Festival-Leiterin Dorothee Oberlinger und ihr Ensemble 1700 Bild © Touristik-Service Bad Arolsen

Wo: An verschiedenen Spielorten in Bad Arolsen, unter anderem im Residenzschloss

Wann: 25. bis 29. Mai

Was: Alte Musik in teils neuem Gewand - das Motto in diesem Jahr: "Auf nach Arkadien!"

Auf der Bühne: Ensemble 1700, Accademia del Piacere, Frieda Braun u.v.m.

Preise: 6,60 bis 39,60 Euro

Veranstalter-Homepage: Arolser Barock-Festspiele

Besonderheiten: Neben den Konzerten gibt es ein Rahmenprogramm unter anderem mit Schloss-Führungen.

Musicalsommer Fulda

Sänger und Komponist Chris de Burgh kam zum Probenauftakt für das Robin-Hood-Musical nach Fulda. Der 73 Jahre alte Ire hat mit an der Musik für das Stück geschrieben. Bild © Jörn Perske (Hessischer Rundfunk)

Wo: Schlosstheater Fulda

Wann: 3. Juni bis 16. Oktober

Was: die verschobene Weltpremiere von "Robin Hood" - in der Musicalversion von Chris de Burgh und Dennis Martin

Auf der Bühne: Robin Hood

Preise: 16,10 bis 130 Euro

Veranstalter-Homepage: Musicalsommer Fulda

Besonderheiten: Für Musical-Fans ist Fulda seit einigen Jahren während der Sommermonate ein Muss.

Weilburger Schlosskonzerte

Schloss Weilburg Bild © picture-alliance/dpa

Wo: Sechs Spielstätten in Weilburg und eine in Limburg, darunter mit dem Renaissancehof im Weilburger Schloss und der Domplatte zwei Open-Air-Locations

Wann: Vom 4. Juni bis zum 6. August

Was: Knapp 50 Konzerte, darunter Konzerte für Kinder

Auf der Bühne: Renommierte Orchester, Ensembles und Solisten.

Preise: Bis 69 Euro

Veranstalter-Homepage: Weilburger Schlosskonzerte

Besonderheiten: Veranstaltungen, die als Open-Air im Renaissancehof geplant sind, werden bei schlechtem Wetter in die Schlosskirche verlegt. Da für den Hof jedoch rund 400 Plätze mehr als in der Kirche zur Verfügung stehen, werden diese als Schönwetterkarten verkauft. Erst wenn sicher ist, dass das Konzert auch im Hof stattfinden kann, kann man die Schönwetterkarten an der Abendkasse kaufen - reservieren kann man sie jedoch schon vorher.

Wetzlarer Festspiele

Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys, Konzert, 01.07.22 Bild © Elena Zaucke

Wo: Rosengärtchen, Am Leitz-Park, Lottestraße

Wann: Vom 22. Juni bis 7. August

Was: Theater, Musical, Konzerte, Kabarett, Tanz und Lesungen

Auf der Bühne: u.a. The Rocky Horror Show, Blechtrommel, Der tollste Tag; Eigeninszenierung: Lotte – Ein Wetzlarer Musical

Preise: Zwischen 8 und 36 Euro

Veranstalter-Homepage: Wetzlarer Festspiele

Besonderheiten: Die Festspiele stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Licht in mir". Ensembles wie die Fliegende Volksbühne Frankfurt oder das Hessische Landestheater Marburg sind zu Gast, aber auch prominente Gesichter wie etwa Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys oder Entertainerin Gayle Tufts.

Rheingau Musik Festival

Popstars beim Rheingau Musik Festival: Kelvin Jones, Ronan Keating, Mighty Oaks und Stefanie Heinzmann Bild © picture-alliance/dpa, Montage: hr

Wo: 30 Spielstätten im Rheingau und von Frankfurt über Wiesbaden bis zum Mittelrheintal

Wann: Vom 25. Juni bis 3. September

Was: Rund 130 Konzerte mit Stars der internationalen Musikszene von Klassik über Jazz bis hin zu Kabarett und Weltmusik

Auf der Bühne: Die Geigerin Julia Fischer, der Pianist Jan Lisiecki, der Jazz-Schlagzeuger Wolfgang Haffner, außerdem Anne-Sophie Mutter, und die Popmusiker Stephanie Heinzmann oder Laith Al-Deen.

Preise: sehr unterschiedliche Preise bis über 100 Euro

Veranstalter-Homepage: Rheingau Musik Festival

Besonderheiten: Das Rheingau-Musik-Festival findet seit 1988 jährlich statt und zählt zu den führenden Musikfestivals in Deutschland. Traditionell eröffnet das hr-Sinfonieorchester das Festival, diesmal mit Dvořák und Mendelssohn. Das Konzert wird am 25. Juni live in hr2-kultur zu hören sein .

Eppsteiner Burgfestspiele

Wo: Burg Eppstein

Wann: Vom 25. Juni bis 14. August

Was: Theater, Oper, Musical, Kabarett, Live-Hörspiel, Kindertheater

Auf der Bühne: Die Eppsteiner Burgschauspieler und Prominenz

Preise: Bis 41 Euro

Veranstalter-Homepage: Stadt Eppstein

Besonderheiten: Seit 1986 eröffnen traditionell die Eppsteiner Burgschauspieler das Programm. Das neueste Stück der Laienschauspiel-Truppe ist die Verwechslungskomödie "Das Geheimnis der drei Tenöre".

Burgfestspiele Dreieichenhain

Wo: Burg Hayn im Dreieicher Stadtteil Dreieichenhain

Wann: Vom 30. Juni bis 14. August

Was: Rund 40 Vorstellungen aus den Bereichen Jazz, Theater, Oper, Musical, Varieté, Kabarett, Literatur und Konzert

Auf der Bühne: Bodo Wartke, Götz Alsmann, Anna Depenbusch oder Eckart von Hirschhausen u.v.m.

Preise: 8 bis 54 Euro

Veranstalter-Homepage: Burgfestspiele Dreieichenhain

Besonderheiten: Tickets gehen traditionell sehr gut weg: Mit einer Auslastung von 90 Prozent zeigen die Dreieichenhainer wie gut Festspiele funktionieren können.

Festspiele Heppenheim

Wo: Theater im Kurmainzer Amtshof in Heppenheim

Wann: Vom 15. Juli bis 28. August

Was: Rund 30 Aufführungen der zwei Hauptstücke, hinzu kommen Gäste aus Musik, Kabarett und Show

Auf der Bühne: "Der Fröhliche Weinberg" und "CASH ...und ewig rauschen die Gelder"

Preise: Zwischen 29 und 39 Euro

Veranstalter-Homepage: Festspiele Heppenheim

Besonderheiten: Die Komödie "Der Fröhliche Weinberg" verspricht "Intrige, Witz und amouröse Affären", bei "CASH ...und ewig rauschen die Gelder" geht es um Geld und Lügen.

Sommerfestspiele Wiesbaden

Wo: Burg Sonnenberg, Am Schloßberg 20 in Wiesbaden

Wann: 17. Juli bis 7. August

Was: Kindertheater und Theater für Erwachsene

Auf der Bühne: Die Bremer Stadtmusikanten, Hamlet und Gäste.

Preise: 10,50 bis 45 Euro

Veranstalter-Homepage: Sommerfestspiele Wiesbaden

Besonderheiten: Die Sommerfestspiele bekommen keine Unterstützung von der Stadt und müssen sich zum größten Teil aus den Eintrittsgeldern finanzieren. Deshalb werden diejenigen, die es sich leisten können, gebeten, mehr für die Eintrittskarten zu zahlen.

Barock am Main

Wo: Höchster Porzellan-Manufaktur

Wann: Vom 21. Juli bis 14. August

Was: Während der etwa dreiwöchigen Spielzeit steht die barocke Komödie "Worschtmichels Traum oder Der König von Frankfort" in hessischer Mundart auf dem Programm. Es spielen Michael Quast und das Barock am Main-Ensemble

Auf der Bühne: "Worschtmichels Traum oder Der König von Frankfort" - Komödie in hessischer Mundart von Rainer Dachselt

Preise: 29 bis 38 Euro

Veranstalter-Homepage: Barock am Main

Besonderheiten: Ein bisschen Hessisch sollte man können, sonst wird es bei Barock am Main schwierig, Untertitel sind nicht vorgesehen.

Darmstädter Residenzfestspiele

Wo: Kollegiengebäude, Orangerie, Jagdschloss Kranichstein, Mathildenhöhe

Wann: Vom 29. Juli bis 7. August

Was: Klassik bis Pop, Theater bis Kabarett

Auf der Bühne: Programm steht noch nicht fest

Preise: In den Vorjahren ab 12 Euro

Veranstalter-Homepage: Darmstädter Residenzfestspiele

Besonderheiten: Die Veranstaltungsorte der Residenzfestspiele wechseln je nach dem Motto, das als Leitfaden dient. Die Open-Air-Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Bitte keine Regenschirme, sondern Regenkleidung mitbringen.

Bad Camberger Festspiele

Wo: historischer Amthof von Bad Camberg

Wann: Vom 19. bis 26. August

Was: Theater pur!

Auf der Bühne: Der Verein Bad Camberger Festspiele bringt Agatha Christies "Der Wachsblumenstrauß" als Theaterstück auf die Bühne.

Karten: Zigarrenhaus Brück; Limburger Straße 3; 65520 Bad Camberg

Veranstalter-Homepage: Bad Camberger Festspiele

Besonderheiten: Das Stück gab es vorher nicht in einer Theaterversion.

Brüder Grimm Festival Kassel

Wo: Schwerpunkt soll der Botanische Garten sein

Wann: in den Sommerferien, das genaue Datum steht noch nicht fest

Was: Kindertheater (ab 3 Jahren) und Märchenmusical (ab 6 Jahren)

Auf der Bühne: Ein Grimmsches Märchen als Musical im neuen Gewand sowie im Theaterzelt Veranstaltungen wie Kindertheater und Kinderkonzerte.

Preise: in Planung

Veranstalter-Homepage: Brüder-Grimm-Festival