Jubiläumsausstellungen zu 100 Jahre Neues Frankfurt

Das kommunale Wohnungsbau- und Stadtplanungsprogramm Das Neue Frankfurt brachte Frankfurt am Main in den 1920er Jahren den Ruf ein, eine der modernsten Städte Deutschlands zu sein. Da das Programm sein 100-jähriges Jubiläum feiert, beteiligt sich das Museum Angewandte Kunst mit mehreren Ausstellungen an den Feierlichkeiten. Die Hauptausstellung "Was war das Neue Frankfurt?" fragt: Wer waren die Protagonist:innen; welche Ideen lagen dieser Gestaltungsmoderne zu Grunde und wie haben diese auf das Alltagsleben der Menschen eingewirkt?

Die Ausstellung "Yes, we care. Das Neue Frankfurt und die Frage nach dem Gemeinwohl" widmet sich der bisher wenig betrachteten Frage nach der Bedeutung des Gemeinwohls im Neuen Frankfurt. Welche Institutionen, Initiativen und Konzepte in Bezug auf Bildung, Haushalt, soziale Fürsorge und Gesundheit gab es vor 100 Jahren und welche Auswirkungen hatten sie auf das Alltagsleben der Menschen? Was können wir für heute daraus lernen, denn die drängenden Probleme wie Wohnungsmangel oder Fachkräftemangel im Gesundheitswesen gibt es immer noch.