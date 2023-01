Andreas Hoffmann wird neuer Geschäftsführer der documenta

Die wegen antisemitischer Darstellungen scharf kritisierte Weltkunstausstellung documenta in Kassel bekommt eine neue Leitung. Der Kulturmanager Andreas Hoffmann, derzeit Geschäftsführer des Bucerius Kunst Forums in Hamburg, wird neuer Geschäftsführer der documenta und Museum Fridericianum gGmbH. Das teilte der Aufsichtsrat am Donnerstag in Kassel mit.

"Mit der Personalentscheidung für den neuen Geschäftsführer geht auch eine Weichenstellung für die Zukunft der documenta in Kassel einher", sagten Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, Aufsichtsratsvorsitzender der documenta gGmbH, und seine Stellvertreterin im Aufsichtsrat, Hessens Kunstministerin Angela Dorn. Seine neue Position in Kassel soll Hoffmann laut Mitteilung am 1. Mai 2023 antreten.