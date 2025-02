Schlappe für Birkenstock - Korksandale ist nur Kult, nicht Kunst

In und außerhalb Hessens liegt Kunst oft im Auge des Betrachters. Das zeigte sich am Donnerstag auch am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Dort wollte Birkenstock, Hersteller der Schnallenschlappen mit Korkbett, vom obersten deutschen Zivilgericht einen Urheberschutz für seine Sandalen-Klassiker feststellen lassen. Der Hersteller hält die Modelle nicht nur für bequeme Schuhwerke, sondern für Werke der angewandten Kunst.

Doch der BGH urteilte anders und befand: Für einen Urheberschutz reiche ein rein handwerkliches Schaffen mit formalen Gestaltungselementen nicht aus. Vielmehr müsse der Gestaltungsspielraum in einem bestimmten Maß künstlerisch ausgeschöpft werden. Das sei bei den Birkenstock-Sandalen nicht festgestellt worden. Konkret ging es in Karlsruhe um drei Klagen von Birkenstock gegen Konkurrenten, die fast zum Verwechseln ähnliche, aber wesentlich preiswertere Schuhmodelle verkauften. Das Modeunternehmen mit Hauptsitz in Linz am Rhein, Rheinland-Pfalz, sah darin eine Urheberrechtsverletzung. Birkenstock klagte unter anderem auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf der mutmaßlichen Nachahmungen.

Übrigens: Die Geschichte des heute börsennotierten Unternehmens lässt sich ab 1774 mit der erstmals urkundlichen Erwähnung des Schuhmachermeisters Johannes Birkenstock in Langen-Bergheim im Main-Kinzig-Kreis nachweisen. Das gleichnamige Unternehmen in Hüttenberg im Lahn-Dill-Kreis ist jedoch weder verschwägert noch verwandt mit dem Korkschuh-Hersteller. Es stellt vielmehr ein echtes hessisches Kultobjekt her: Handkäs' in allen Formen und Mengen.